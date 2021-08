von sk

Die Bundespolizei in Offenburg ermittelt seit Samstagnachmittag gegen eine 43-Jährigen Mann. Was war passiert?

Wie es in der Mitteilung der Beamten heißt, war der Mann gegen 14.30 Uhr in einer Regionalbahn von Rottweil nach Oberndorf unterwegs. Dort soll der 43-Jährige plötzlich die Notbremse gezogen haben. Grund dafür war offenbar, dass er in der falschen Bahn war und aussteigen wollte.

Strafanzeige

Wie es weiter heißt, verständigte der Zugbegleiter daraufhin die Polizei, die den Falschfahrer im Bahnhof Oberndorf in Empfang nahm und seine Personalien aufnahm.

Die selbstständige Reiseplanung wird ihm nun eine Strafanzeige wegen der missbräuchlichen Nutzung von Notrufen und der Vortäuschung von Hilfsbedürftigkeit einbringen.