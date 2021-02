Zwei alte Passfotos und eine Postkarte aus einem Koffer – mehr hat es vor zwei Jahren nicht gebraucht, um Laila Thiels Leben ein zweites Mal auf den Kopf zu stellen. Seither kann sie sie nicht mehr vergessen: ihre große Liebe aus Jugendtagen. Mithilfe des SÜDKURIERS versucht sie nun, ihren Traummann wieder zu finden.

Begonnen hatte alles auf einem Zeltplatz in Fischbach am Bodensee – vor 40 Jahren. Damals war Thiel 15: „Wir haben mit Freundinnen gezeltet. Da kamen plötzlich drei Jungs mit ihren Motorrädern. Einer fuhr einen pinken Chopper, hatte einen bunten Ohrring in Dreiecksform und einen Popper-Haarschnitt, wie er früher modern war. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen“, erzählt die heute 55-Jährige.

Laila Thiel heute: Die 55-Jährige aus Freidrichshafen ist auf der Suche nach ihrer Schwenninger Jugendliebe. | Bild: Laila Thiel

Schnell waren die beiden ins Gespräch gekommen, verbrachten den Tag und den Abend miteinander. „Wir kamen uns auch etwas näher und tauschten Telefonnummern“, erzählt Thiel weiter. Am Wochenende darauf kam der heute wohl 58-Jährige – ganz genau kennt sie sein Alter nicht mehr – wieder nach Friedrichshafen. Diesmal ohne seine Freunde vom Motorradclub „Homicide“. Und schon kurze Zeit später wurden sie ein Paar.

„Wir haben uns immer an der Bushaltestelle des heutigen Bodenseecenters getroffen und uns stundenlang über alles Mögliche unterhalten. Es ging viel um die Zukunft. Und irgendwann wurde er auch mein erster Mann“, erzählt Thiel, während man ihre Freude über damals deutlich spüren kann.

Feiern im Holzwurm

Acht Monate waren sie anschließend ein Paar. Von der Beziehung wussten nur wenige. Ihr Vater gehörte nicht dazu: „Dem hätte das gar nicht gefallen“, sagt Thiel. Dennoch lief es gut, sie fühlte sich wohl. Die heute 55-Jährige besuchte ihren Freund auch häufiger in Schwenningen. Ihrer Familie sagte sie, sie übernachte bei einer Freundin. Gemeinsam waren sie des Öfteren in der Bar „Holzwurm“ in Schura bei Trossingen.

Diese Postkarte schickte Thiels Jugendliebe damals, als er auf einem Seminar in Lahr im Schwarzwald war. | Bild: Laila Thiel

„Eines Tags aber, als er mich besuchte, fühlte ich mich irgendwie bedrängt. Ich bat ihn zu gehen, was er auch machte. Danach hatten wir für längere Zeit keinen Kontakt mehr“, erzählt Thiel. Fünf Jahre später kam ihr Schwarm wieder nach Friedrichshafen und suchte den Kontakt. Thiel: „Ich war damals aber in einer Beziehung mit dem Vater meiner Tochter. Ich war vergeben. Ich konnte mich nicht auf ihn einlassen.“ Diese Entscheidung bereut die Friedrichshafenerin heute „zutiefst“.

Suche nach Gewissheit

Sie schwärmt: „Er war immer ganz besonders. So anders als die anderen Männer in seinem Alter. Er hat mich behandelt wie eine Prinzessin. Die Erinnerung an ihn ist einmalig. Ich habe nie wieder so jemanden wie ihn kennengelernt.“ Die geschiedene 55-Jährige hat heute eine 30-jährige Tochter und eine vierjährige Enkelin. Seit fünf Jahren lebt sie alleine: „Ich weiß nicht, ob er auch alleine ist. Aber auch wenn er eine Partnerin hat, will ich das wissen. Dann habe ich wenigstens die Gewissheit.“

„Hallo Mausi..“, so beginnt die Postkarte, die Laila Thiel damals erhielt und die sie vor zwei Jahren wiederfand. | Bild: Laila Thiel

Der Weg an die Öffentlichkeit über den SÜDKURIER ist einer von Thiels vielen Versuchen, ihre Jugendliebe wieder zu finden. „Ich habe schon den Chef des ,Holzwurms‘ angeschrieben. Der konnte sich an ihn erinnern. Leider hat er ihn aber schon länger nicht gesehen“, sagt Thiel.

Vom „Holzwurm“-Chef erhielt die 55-Jährige aber den Namen seiner Schwester. Die hat Thiel per Facebook angeschrieben, aber nie eine Antwort erhalten. Auch die beiden Passfotos hat sie mitgeschickt – ohne Erfolg. „Ich habe auch seinem Bruder per Einschreiben einen Brief geschickt. Der kam nie zurück. Ich gehe also davon aus, dass der Brief ankam.“ Auf eine Reaktion wartet sie auch hier bis heute vergeblich. Die 55-Jährige hat es sogar auf der alten Nummer ihres Schwarms versucht – die kann sie bis heute auswendig. Die Nummer ist aber nicht mehr vergeben.

Freundin weiß Bescheid

Mittlerweile, sagt Thiel, kann sich kaum mehr an etwas anderes denken, als an ihre Jugendliebe. Erzählt hat die gelernte Altenpflegerin, die früher auch in der Gastrononomie tätig war, es aber kaum jemandem. Nur ihre Freundin, die vor 40 Jahren beim ersten Kennenlernen auf dem Fischbacher Zeltplatz dabei war, weiß davon: „Sie hat mich im vergangenen Sommer besucht. Da habe ich ihr gesagt, dass ich ihn suche. Wenn das klappt, bin ich die glücklichste Frau überhaupt.“

Anmerkung: Aus datenschutzrechtlichen Gründen nennt der SÜDKURIER den Namen des Gesuchten nicht. Dieser liegt aber, wie auch die beiden alten Passfotos, vor. Wenn sich der Gesuchte melden will, kann er eine eine E-Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de schicken.