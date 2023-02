Ungewöhnlich scharf bewacht von gleich drei Justizbeamten wurde jetzt ein 38-Jähriger aus der Haft beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen vorgeführt. Er musste sich dort vor dem Schöffengericht wegen mehrerer Fälle von Diebstahl und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Beute: Löt-Zinn im Wert von 10.000 Euro

Die Staatsanwaltschaft warf dem 38-jährigen Angeklagten vor, zwischen dem 27. November und dem 8. Dezember 2022 insgesamt fünf Mal bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, einem großen Industriebetrieb in Villingen-Schwenningen, eingebrochen zu haben. Dort soll er Löt-Zinn zum Schweißen von Industrieteilen im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen haben.

Schwarzwald-Baar-Kreis Da freut sich die Wärmestube: Impfkontrolle wird für 52-Jähriger richtig teuer Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem soll der Angeklagte beim Begehen der Taten mindestens einmal mit einem Auto unterwegs gewesen sein, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen.

Dem Mann wurde schließlich zum Verhängnis, dass beim geschädigten Unternehmen eine Videoüberwachung eingerichtet worden war. Diese machte es möglich, dass die Polizei den Beschuldigten schließlich vor Ort in flagranti stellen konnte.

Volles Geständnis des Angeklagten

Der Angeklagte gestand die ihm zur Last gelegten Taten in vollem Umfang. Er ließ durch seine Verteidigerin einen Lebenslauf verlesen, in dem der mehrfach Vorbestrafte von seinen jahrelangen Drogen- und Spielsuchtproblemen berichtete.

Schwarzwald-Baar Das grausame Ende einer Geburtstagsfeier: 20-Jährige wird beinahe in Kinderzimmer vergewaltigt Das könnte Sie auch interessieren

Er gab an, dass er seine Süchte und den Unterhalt für seine Familie durch finanzielle Probleme nicht mehr habe finanzieren können. Aus diesem Grund sei er in Stress geraten und habe die Einbrüche als letzte Möglichkeit gesehen, sich über Wasser zu halten.

Zahlreiche Vorstrafen

Die Staatsanwaltschaft beantragte mit Blick auf die hohe kriminelle Energie und die zahlreichen Vorstrafen des Angeklagten sowie einer ungünstigen Sozialprognose eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten – und zwar ohne Bewährung.

Die Verteidigung dagegen betonte die Kooperationsbereitschaft des Angeklagten und bat das Gericht, dem Angeklagten eine Bewährungsstrafe aufzuerlegen, da dieser im März Vater werde und die Familie auf seine finanzielle Unterstützung angewiesen sei.

Gericht ordnet auch Therapie an

Nach längerer Beratung verkündete Richter Christian Bäumler das Urteil. Der Angeklagte wurde zu zwei Jahren mit einer Bewährungsfrist von fünf Jahren verurteilt. Ferner ordnete das Gericht eine stationäre Therapie wegen der Drogen- und Spielsucht des Angeklagten und 250 gemeinnützige Arbeitsstunden an.