4198 Corona-Fälle sind gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 49 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Corona-Virus-Fälle liegt aktuell bei 4667 (+ 69 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 112 Todesfälle (+ zwei Fälle zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19-Infizierten bei 357 Personen (+ 18 Fälle zum Vortag).

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Mittwoch, 30. Dezember, von 59 Personen ein Abstrich genommen. Das Abstrichzentrum ist derzeit nicht geöffnet und auch am Samstag, 2. Januar, und am Samstag, 6. Januar, geschlossen. Es wurde eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschaltet, Telefon (07721) 9 13 76 70, Mail ordnungsamt@Lrasbk.de

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon (07721) 913 7190 geschaltet, Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de.

Fragen entstehen nach Angaben des Landratsamts auch zum Thema Reiserückkehr. Hierzu wurde eine Hotline unter (07721) 9 13 76 79 eingerichtet. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de.

Alle Hotlines sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Heute, an Silvester, Donnerstag, 31. Dezember, und Neujahr, 1. Januar, sind die Hotlines nicht besetzt.