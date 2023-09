Spezialkräfte der Polizei haben zusammen mit Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei am späten Dienstagabend in Schwenningen einen Mann in einer Wohnung festgenommen.

Hinweis auf Schusswaffe

Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, war der Hintergrund, dass eine 44 Jahre alte Frau bedroht wurde und dabei auch eine Waffe eine Rolle spiele. Die Polizei hatte den Hinweis erhalten, wonach sich der Verdächtige mit einer Schusswaffe in einer Wohnung in der Hohenkrähenstraße aufhielt.

Bereich ums Haus wird abgesperrt

Auch wegen des Verhaltens des 30-Jährigen mussten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und mehrere Polizeistreifen angefordert. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich um das Haus abgesperrt. Kurz vor Mitternacht konnte der alkoholisierte Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz widerstandslos festgenommen werden.

Betäubungsmittel, aber keine Schusswaffe

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Eine Schusswaffe befand sich nicht in den Räumen. Der 30-Jährige wurde in eine Arrestzelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.