Am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr ist es auf der Bundesstraße 462 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt.

Schwarzwald-Baar 19-Jähriger Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle Das könnte Sie auch interessieren

Eine 44-jährige Fahrerin eines Ford Focus war auf der Schramberger Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einmündung bog die Frau nach links in Richtung Schramberg ab. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem 29-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße von Schramberg in Richtung Rottweil fuhr.

Mit schweren Verletzungen wurden beide Unfallbeteiligte in die Klinik eingeliefert. Der 29-jährige Motorradfahrer erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Mit der Unfallrekonstruktion wurde von der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Unfallsachverständiger beauftragt.