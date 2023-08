Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr in Kommingen auf der Straße „Im Dorf“ aus dem Verkehr gezogen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Skoda Oktavia war laut einer Mitteilung der Polizei gegen das Schild eines Wanderparkplatzes gefahren und dann am Steuer seines Autos eingeschlafen.

Polizeibeamte kontrollierten den Mann und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille. Der Mann musste sein Auto stehenlassen und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.