Visual Story Veröffentlicht am 06. August 2021

Die einen bezeichnen es wohl als total absurd, was Robin Schatz, Marco Wilhelm, Simon Wilhelm, Wolfgang Hummel und Stefan Hummel Monat für Monat so treiben. Die anderen finden es einfach lustig und spaßig. Tauchen Sie ein in die Welt der monatlichen Challenges.

Sie stellen sich jeden Monat einer neuen Herausforderung: Marco Wilhelm (von links), Robin Schatz, Simon Wilhelm, Stefan Hummel und Wolfgang Hummel. Normalerweise zählen noch zwei weitere Männer zu den Teilnehmern, aber sie können dieses Mal nicht dabei sein.| Bild: Singler, Julian

Samstagmittag am Kirnbergsee bei Unterbränd: Mehrere Personen versammeln sich am Wasser, die Stimmung ist heiter und dennoch angespannt. Wieso? Hier findet gleich die Floß-Challenge statt, die Aufgabe einer Männergruppe für den Monat Juli. Die