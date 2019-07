Der Sommerhitze zumindest für einen Tag entfliehen wollten die Teilnehmer der jüngsten SÜDKURIER-Leserreise. Die führte auf die Kleine Scheidegg in der Schweiz. Doch selbst auf über 2000 Metern Höhe kamen die 200 Teilnehmer mächtig ins Schwitzen.

Werner und Elisabeth Letze aus Villingen sitzen in der Wiese, im Hintergrund Jungfrau und Mönch. Sie kennen das Gebiet um die Kleine Scheidegg vom Skifahren. „Jetzt wollten wir das mal im Sommer erleben.“ | Bild: Roland Sprich

Am Fuße des weltberühmten Schweizer Dreigestirns Eiger, Mönch und Jungfrau liegt die Kleine Scheidegg, eine der schönsten Wander- und Wintersportregionen im Berner Oberland. Das Busunternehmen Petrolli aus Niedereschach-Fischbach organisierte die Reise, an der SÜDKURIER-Leser aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis von Furtwangen bis Hüfingen teilnahmen. Die Anreise ans Tagesziel über Luzern vorbei am Vierwaldstättersee und Interlaken steigerte die Vorfreude, ehe sich am Horizont die schneebedeckten Gipfel der Schweizer Alpen erhoben.

Die Pflanzenwelt auf der Kleinen Scheidegg ist vielfältig, hier der Blaue Enzian. | Bild: Roland Sprich

Per Zahnradbahn auf 2000 Meter

Nach einem stärkenden Frühstück ging es für die Reisenden bequem per Zahnradbahn von Grindelwald aus auf die Kleine Scheidegg. Vorbei an der mächtigen, fast 1600 Meter hohen und weltberühmten Eiger-Nordwand. Ihre Berühmtheit erlangte die Wand durch etliche Begehungsversuche in den 1930er Jahren, die teilweise dramatisch endeten. In den vergangenen 20 Jahren sind rund zwei Dutzend Bergsteiger an der Nordwand tödlich verunglückt. Deswegen trägt das Felsmassiv auch den Beinamen Mordwand.

Für Walter Hauke und seine Frau Marianne Fechner aus Mönchweiler war es ein jahrelang gehegter Wunsch, einmal auf die Kleine Scheidegg zu reisen. Mit dem SÜDKURIER wurde der Wunsch Wirklichkeit. | Bild: Roland Sprich

Auf der Kleinen Scheidegg offenbarten sich Eiger, Mönch und Jungfrau den Reisenden aus dem Schwarzwald zum Greifen nah. Den Anblick genossen Marianne Fechner und Walter Hauke aus Mönchweiler. „Es war lang gehegter Wunsch von meinem Mann, hierher zu kommen“, verrät Marianne Fechner.

Beeindruckendes Panorama

Walter Hauke konnte sich gar nicht sattsehen an dem beeindruckenden Panorama. „Das ist einfach wunderschön.“ Werner und Elisabeth Letze aus VS-Villingen kannten das Gebiet bislang nur im Winter vom Skifahren. „Jetzt wollten wir mal sehen, wie das im Sommer aussieht. Einfach toll.“

Für Ute Andrick aus St. Georgen hat sich mit der Teilnahme an der SÜDKURIER-Leserreise ein Wunsch erfüllt. „Ich wollte einmal die Eiger-Nordwand in echt sehen. Und ich bin sehr beeindruckt, wie mächtig diese Wand ist“, erklärt Andrick, die gerne ausgedehnte Bergwanderung unternimmt. „Die Berge geben mir Kraft und Energie.“ Franz Dilger aus Peterzell kehrte an den Ort zurück, „an dem ich bereits vor mehr als 30 Jahren schon gewesen bin.“ So wie ihm ging es auch anderen Reisenden, die mit der Fahrt auf die Kleine Scheidegg Erinnerungen an frühere Reisen auffrischten.

Die SÜDKURIER-Leser genießen den von der Firma Petrolli perfekt organisierten Tag auf der Kleinen Scheidegg. | Bild: Roland Sprich

Rösti und Raclette

Nach einem typischen Schweizer Mittagsmenü mit Rösti und zu Raclette geschmolzenem Alpkäse hatten die Teilnehmer ausreichend Zeit, die faszinierende Berg- und Pflanzenwelt zu erkunden und zu genießen. Die Gäste aus dem Schwarzwald konnten sich an dem beeindruckenden Bergpanorama gar nicht sattsehen. Die Artenvielfalt zeigte sich bunt und vielfältig. Von Arnika und Alpenröschen über Edelweiß, Blauer Enzian bis zur gelben Alpen-Kuhschelle gab es nicht nur für Blumenfreunde vieles zu entdecken. Wintersportfreunde konnten ein wenig Weltcupluft schnuppern. Die bekannte Lauberhornabfahrt ließ sich zumindest erahnen.

Ute Andrick aus St. Georgen vor der Eiger-Nordwand. „Berge geben mir Kraft“, so die Naturliebhaberin. | Bild: Roland Sprich

Trotz der Höhe von knapp über 2000 Metern kamen die Teilnehmer an dem bis dato heißesten Tag des Jahres mächtig ins Schwitzen. Abhilfe schafften kleine Bergbächlein, die mit eiskalt plätscherndem Gletscherwasser kühlten. Zudem luden kleine Schneefelder geradezu dazu ein, Hände und Füße in den Schnee zu tauchen – ein einzigartiges Erlebnis mitten im Hochsommer.

Mit der letzten Zahnradbahn des Tages und einem letzten Blick auf das Bergmassiv fuhren die Teilnehmer schließlich wieder ins Tal, um auf der Heimreise die Erlebnisse des Tages nochmals Revue passieren zu lassen.