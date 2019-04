von Monika Marcel

Drei Dinge haben den Mitarbeitern des Rottweiler Landgerichts im vergangenen Jahr beträchtliche Mehrarbeit beschert: Die Notariatsreform, der VW-Dieselskandal und das Urteil des Verfassungsgerichts, dass Fixierungen von Patienten psychiatrischer Kliniken von einem Richter angeordnet werden müssen. Das sorgte in Rottweil dafür, dass die Personalausstattung im Jahr 2018 bei nur noch 92 Prozent lag – im Jahr davor waren es noch 101.

Autobranche Tiefe Spuren der Dieselkrise: Gewinn von Daimler bricht ein Das könnte Sie auch interessieren

Dabei habe man die Notariatsreform gut bewältigt, und das fast ohne Beschwerden, betonte Landgerichtspräsident Dietmar Foth beim jährlichen Pressegespräch. "Das ist nicht überall im Land so." Es sei zwar sehr viel Arbeit gewesen, aber die bisherigen Bezirksnotare seien inzwischen gut in die Gerichte eingegliedert. Nur das Publikum müsse sich noch daran gewöhnen, dass Betreuungs- und Nachlasssachen nun bei den Amtsgerichten und alles andere bei freiberuflichen Notaren zu erledigen sei.

200 Dieselfahrer verklagen VW

Der Dieselskandal hingegen belastet sehr, machte Vizepräsident Thilo Rebmann deutlich: Er hatte mehrere Ordner mitgebracht, die für einen einzigen VW-Prozess durchgearbeitet werden müssen. Über 200 solcher Fälle hatte man im letzten Jahr, das macht rechnerisch für jeden Richter 165 VW-Verfahren. Besonders frustrierend, so Rebmann: Fast alle Fälle landen vor dem Oberlandesgericht, da die Beteiligten Berufung einlegen. Und dort würde immer ein Vergleich geschlossen. "In der ersten Instanz hat keiner ein Interesse an einem Vergleich. In der zweiten dann plötzlich doch."

Arbeit für den Papierkorb

So arbeite man in Rottweil für den Papierkorb, und das mit großem Aufwand. Denn die eingereichten Unterlagen würden von den Anwälten lediglich aus Textbausteinen zusammengesetzt, die Richter müssten dann aus den Anlagen herausfinden, worum es genau gehe – um ein Fahrzeug, das schon ein Software-Update hinter sich habe, um die Haftung des Herstellers oder des Verkäufers, um eine Rückabwicklung des Kaufvertrags, eine Minderung des Preises oder was auch immer. "Das belastet uns im Zivilbereich sehr stark", so Landgerichtspräsident Foth.

Auch Daimler wird verklagt

Und die Hoffnung, dass es mit dem Verjährungsstichtag am 31. Dezember ruhig werde, habe sich auch nicht erfüllt. Die Flut sei zwar weniger geworden, aber es trudelten nach wie vor VW-Fälle herein, zu denen sich jetzt erste Daimler-Klagen gesellten.

Auch Daimler wird zunehmend verklagt. | Bild: Carmen Jaspersen

Mehrarbeit brachten auch die Fixierungsanordnungen. Dafür muss das Gericht fast ständig erreichbar sein, auch am Wochenende, der zuständige Richter dann in der Klinik nach einem Gespräch mit dem Betroffenen entscheiden, ob die Fixierung rechtlich in Ordnung ist oder nicht. Das seien keine leichten Gespräche, betonte Foth, vor allem nicht für jüngere, unerfahrenere Kollegen. Und es käme relativ häufig vor, dass die Kliniken den Richter brauchten, allein durchschnittlich zwei im Bereitschaftsdienst abends und am Wochenende.

Jetzt hofft man in Rottweil auf neue Mitarbeiter, 30 neue Stellen seien im Land dafür vorgesehen. Doch wie viele davon Rottweil bekommt, ist noch völlig offen. Immerhin gebe es im Land auch größere Psychiatrie-Standorte. Trotz der hohen Arbeitsbelastung, auch durch große Verfahren wie den Dreifachmord von Villingendorf, hat man es geschafft, die brenzligen Haftfälle rechtzeitig abzuarbeiten. An anderen Landgerichten kommt es immer wieder vor, dass Häftlinge entlassen werden müssen, weil ihre Verfahren zu lange auf sich warten lassen. Das habe man in Rottweil bislang vermeiden können.