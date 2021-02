von der SK-Redaktion

Die Corona-Zahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis steigen seit Tagen wieder. Der Sieben-tages-Inzidenzwert liegt aktuell bei 90,4. Vor elf Tagen kratzte der Wert noch die 50er-Marke. Dafür verantwortlich sind vor allem drei Ausbrüche – wie der SÜDKURIER hier berichtet.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 5784 Menschen im Kreis mit Corona infiziert, das sind 25 mehr als am Vortag. 5441 dieser Personen gelten als genesen, ebenfalls ein Plus von 25. Aktuell sind 187 Menschen nachweislich mit Covid-19 infiziert, 156 sind in Folge einer Corona-Infektion verstorben.

Geimpft wurden laut Gesundheitsamt bislang 1927 Personen. Diejenigen, die im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen, aber etwa im Zentralen Impfzentrum in Offenburg oder Freiburg geimpft wurden, sind hier nicht enthalten. Diese Zahl werde auf Kreiseben nicht erfasst. Im Klinikum werden aktuell 42 Menschen stationär wegen einer Covid-Infektion behandelt.