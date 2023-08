An der David-Würth-Schule (DWS) in VS-Schwenningen hieß es jüngst: Zeugnisübergabe an 192 Schülerinnen und Schüler mehrerer Schularten. Wie die kaufmännische Schule in einer Pressemitteilung schreibt, verabschiedeten Schulleiterin Michaela Grade, die Abteilungsleiter Michael Fritzsche und Achim Traub und die jeweiligen Klassen- und Fachlehrkräfte ihre Abschlussklassen der VAB (Vorqualifizierung Arbeit und Beruf), der zweijährigen Berufsfachschule (Wirtschaftsschule), der Berufskollegs und des zweiten Bildungswegs im einjährigen Berufskolleg Fachhochschulreife sowie der Wirtschaftsoberschule.

175 Hochschul-Zugangsberechtigungen wurden dabei vergeben, darunter 23 mal das Abitur und 152 Zeugnisse der Fachhochschulreife. Die mittlere Reife wurde von 17 Schülern erreicht, der Hauptschulabschluss von 15 Schülern. Eric Fichter und Jana Jokesch, beide aus dem Berufskolleg (BK) II, Profil Geschäftsprozesse, erreichten bei ihrem Abschluss die Traum-Durchschnittsnote 1,0.

Die Absolventen

Vorqualifizierung Arbeit und Beruf: Mohammad Alfaraj (Preis), Luna Alkhatib (Preis), Ceyhun Bozdag (Lob), Samuele Carpitella (Lob), Israa Habib (Preis), Fatima Hamdane (Lob), Ergita Kurti (Preis), Rebecca Leanza, Milica Loncar, Sabrina Lucante, Angel Nikolov (Preis), Rawan Qetesh, Ilya Silkou (Preis), Milena Stamenkova, Lilian Tafilaj.

Zweijährige Berufsfachschule: Justin Bauer, Pascal Burghardt (Lob), Yasmina Fliti, Dario Franjic, Nikos Heupel, Aakash Kathirchelvan, Nicole Kemler, Marcel Marx, Fatima Mourad (Preis und Preis des Oberbürgermeisters), Giorgio Pernice, Thomas Radkewitsch, Jasmin Schneider, Jonas Soll, Noah Leon Totaro, Vincenzo Veronese sowie Darija Zugec (Lob).

Kaufmännisches Berufskolleg II: Adelina Avino, Marvin Blessing, Anesa Canolli, Servet Coskun, Quentin Duffner, Marc Fischer, Polina Frank, Ivica Glibusic, Joanne Hirt, Jonas Huber, Isabella Jäger, Nuray Karakuscu, Edanur Keser, Laetitia Koprivnjak, Daniel Korbmacher, Amilia Lapi, Lea Müller, Johanna Pahlow, Laura Pesa (Preis), Alina Rann (Lob), Lena Schröder, Til Staiger (Lob), Chiara Vosseler (Lob), Halil Akyol, Eda Balli, Alan Baskaev, Melis Can (Lob), Emily Eifert (Lob), Nadja Frolov, Anna Glunk (Lob), Elif-Meryem Gündüz, Jana Höfle (Lob), Evelyn Huck (Lob), Michael Kaiser, Eray Karakaya, Letizia Klat (Preis), Ella Kvelashvili, Othmane Larouich, Kimi Ljubijankic, Melina Milenkovic-Stehle, Paloma Rodrigues dos Santos, Valerie Isabell Rosental (Lob), Simona Schütz (Lob), Irem Sevindik, Lea Stadler (Lob), Ramona Weißer (1,3), Pelin Yilmaz, Mihriban Yüzügüldü, Meran Alalo, Mia Baasner (Lob), Michelle Chmarjuk, David Denisenko, Mika Fähling (Lob), Eric Fichter (Preis, Preis des Oberbürgermeisters), Hanna Grimm, Jessica Hagin, Mateo Hribar (Lob), Elif Kaya, Arianit Krasniqi, Michael Krutsch (Lob), Laura Lanna, Marie Lietzau, Talina Maier, Diema Murad (Preis), Ertan Ocak, Micha Petruschke (Preis), Celine Riffel, Kevin Stanke (Lob), Dilara Tekkoyun, Aurora Tolaj, Blerina Avdimetaj, Annabell Bauer, Kevin Bechthold, Aurélie Becker (Lob), Amar Begic, Marlon Blazic, Kira Bolkart, Melsa Cicek, João Mauricio Cordeiro Pereira, Jan Paul Csipai, Jacqueline Fischer, Angela Herbut, Viviana Iraci Sareri, Celine John, Jana Jokesch (Preis, Preis des Oberbürgermeisters), Eric Köhler, John Kuhn, Selina Modanli, Deborah Ogohi, Ekin Su sowie Diana Wolf.

BK Wirtschaftsinformatik: Malenka Angenendt, Obada Bakkoura, Manja Bublies, Aleksandar Davidovic, Felix Hammerlindl (Preis, Preis des Oberbürgermeisters), Mara Holzer, Erkan Ipek (Preis), Daniel Kärcher (Lob), Nils Kern, Hanen Lassoued, Ines Lassoued, Koppany Molnar (Lob), Adrijan Mrsic (Lob), Drion Panxhaj, Jonas Schmieder, Louis Walter, Seweryn Wisniewski (Lob).

BK Fremdsprachen: Dilanur Ayyildiz, Dorian Basic, Sarah Vanessa Bodamer (Lob), Evelyn Dalko, Zarah Demuth (Preis, Preis des Oberbürgermeisters), Joshua Hahn, Jasmin Kaltenhauser, Anamaria Karlovic, Verena Liefeld (Preis), Dounia Ouchtati, Tamara Peluso, Mariebelle Pistacchio, Deborah Rapp, Luke Rappe, Maya Rubichi, Thalia Rubichi, Melissa Russano, Ela Sahan, Alexia Salzmann (Lob), Aitana Maria Santiago Buendia, Cheyenne Sarec, Tabea Anneli Schönfeld, Sophia Seng, Jonathan Sternecker, Chidela Toleikis, Asiry Valdez Quispe (Lob).

Einjähriges BK Fachhochschulreife: Julia Bekavac (Lob), Nils D'Souza (Lob), Timm Felski, Julian Haller (Lob), Amy Heimer, Jessica Klun, Amy Lengsfeld, Lea Lindinger (Preis), David Mahler (Preis), Niklas Maier, Rhona Heather Meyer, Özkan-Bekir Sabuncuo (Lob), Julia Schwarzwälder (Preis, Preis des Oberbürgermeisters), Jan Simon (Lob) sowie Philipp Wolf.

Zweijährige Wirtschaftsoberschule: Kevin Braun (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Nicole Davidoff (Preis, Scheffelpreis), Svenja Domscheit, Jana Dziuba, Alina Gert, Sevlija Islamovic, Lara Selina Jakob, Valentin Jaschinski, David Kienzle (Lob), Isabel Krais, Sophie Kunn, Jonas Laufer, Manuel Matic, Luis Obergfell, Diana Ruppel, Melina Morena Santiago Buendia, Julian Schlenker (Preis, Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung), Melanie Schröder, Viola Steffen (Lob, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Sarah Stegerer, Tim Störp (Preis, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft) sowie Leandro Uyanakumarage (Preis, Preis des OB, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker).

Zur Person David Würth (1850-1929), der Namensgeber der Kaufmännischen Schulen in VS-Schwenningen, war von 1887 bis zum Jahr 1912 Bürgermeister der Stadt Schwenningen, wurde dort außerdem zum Ehrenbürger ernannt und hatte sich durch die Gründung von zahlreichen Bildungseinrichtungen einen Namen gemacht. Auf der Internetseite www.villinger-geschichten.de findet sich unter der Überschrift „David Würth – Lehrer, Turner, Sänger, Poet und Schultheiß“ seine Vita.