Darum geht es

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie liegt seit Juli 2020 zunächst wegen der Corona-Pandemie vorübergehend bei sieben statt bei 19 Prozent. Diese Regelung läuft nach jetzigem Stand zum Jahresende aus.Seit Wochen gibt es Forderungen, dass der reduzierte Steuersatz beibehalten wird, um zu verhindern, dass Essengehen zum Luxus wird und weitere Betriebe schließen müssen. So haben beispielsweise auch 21 Bürgermeister der Tourismus-Gemeinden einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geschrieben.