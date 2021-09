von der SK-Redaktion

In Dietingen im Landkreis Rottweil ist es am späten Donnerstagabend zu einem Gebäudebrand in der Zinkstraße gekommen. Das berichtet die Polizei.

Video: Blaulichtreport Rottweil

Villingen-Schwenningen Tonnenschwere Wand erschlägt Mann: Jetzt prüft ein Sachverständiger, wie es dazu kommen konnte Das könnte Sie auch interessieren

Wie es heißt, war aus bislang noch unbekannter Ursache gegen 23 Uhr der Heizraum eines Dreifamilienhauses in Brand geraten. Durch einen raschen Löschangriff der Feuerwehren aus Dietingen und Rottweil, die sich mit 16 Fahrzeugen und 75 Kräften im Einsatz befanden, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Feuerwehren aus Dietingen und Rottweil waren mit 16 Fahrzeugen und 75 Kräften im Einsatz. | Bild: Blaulichtreport Rottweil

Laut Polizei blieben die sechs Bewohner des Hauses unverletzt. Das Anwesen an sich sei allerdings nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Warum es zum Brand kommt, sollen nun die Ermittlungen des Polizeireviers Rottweil zeigen.