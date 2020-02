Nicht erst seit kurzem unterliegt die Autobranche einem rasanten Wandel, die Ausbildungsprofile im Kfz-Gewerbe passen sich entsprechend an. Diese breitgefächerten Herausforderungen haben 102 von 115 angetretenen Prüflingen aus den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar und Waldshut bei der abschließenden praktischen Gesellenprüfung in der Hohentwiel-Gewerbeschule erfolgreich gemeistert. Dem Erhalt der Gesellenbriefe war nach dreieinhalbjähriger Ausbildung unter anderem eine praktische Prüfung an sechs Stationen vorgeschaltet. Die nach traditioneller Handwerksart feierliche Freisprechungsfeier mit Übergabe der Gesellenbriefe fand in Waldshut-Tiengen statt. Sie dürften stolz auf sich sein, wurde die Leistung der Gesellen gewürdigt und ein Rat wurde ihnen mit auf den Weg gegeben: „Sammeln Sie Erfahrungen und halten Sie den Blick motiviert nach vorne, denn Sie sind die Zukunft!“