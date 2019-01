von Patrick Ganter

Die Stadt Schramberg hat in diesem Jahr einen weniger erfreulichen Jahreswechsel erlebt. Zumindest, wenn es um den Müll und um die zahlreichen Beschädigungen geht. Die Verantwortlichen haben nun eine Müll-Bilanz gezogen. Der Unrat ist demnach in einer rekordverdächtigen Höhe angefallen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Allein an den zentralen Plätzen der Talstadt und des Sulgen wurden etwa acht bis zehn Kubikmeter Böllerreste eingesammelt. Vielen Bürgern ist diese große Menge an Müll jedoch überhaupt nicht aufgefallen.

Immer weniger Leute helfen

Grund dafür ist, dass sechs Mitarbeiter des Bauhofes am Neujahrsmorgen bereits ab 6 Uhr unterwegs waren, um die Stadt mit Kehrmaschine und Schaufel wieder zu reinigen und den entstandenen Müll zu beseitigen. Dies passierte, während die meisten Menschen noch in ihren Betten geschlafen haben. Die Stadt Schramberg dankt den Mitarbeitern des Bauhofs herzlich für den erbrachten Einsatz und das Engagement für die Sauberkeit der Stadt. Der Dank gilt auch den Bürgern, die tatkräftig mitgeholfen und ihren Müll selbst entsorgt haben. Leider bleibe von Jahr zu Jahr immer mehr Müll auf den Straßen liegen, da sich nur noch wenige für die Beseitigung verantwortlich fühlen, klagen die Verantwortlichen.

Briefkasten gesprengt

Hinzu kommen in Schramberg etliche Sachschäden. Ein Briefkasten in der Heiligenbronner Straße wurde gesprengt und eine Ampelanlage an der Bärenkreuzung in Sulgen beschossen und stark beschädigt. Andere machten sich einen Spaß daraus, mit der Sprengkraft ihrer Böller den Etterbrunnen in Sulgen zu zerstören. Neben dem Sachschaden und der unmittelbaren Gefahr, die bei solchen Aktionen von den Silvesterknallern ausgeht, entsteht dadurch zusätzlich eine längerfristige Beeinträchtigung der Infrastruktur. An dieser Stelle hört der Spaß auf, zumal die Kosten hierfür von der gesamten Stadtgemeinschaft zu tragen sind, mahnt die Verwaltung. Es bleibe zu hoffen, so die Verantwortlichen der Stadt, dass die Verursacher gefunden und zur Verantwortung gezogen werden können, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.