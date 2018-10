von Martin Himmelheber

Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, wird am Sonntag, 7. Juli 2019, die Wahl des Oberbürgermeisters von Schramberg abgehalten werden. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für den Gemeinderat hervor. Laut Gemeindeordnung muss die Wahl zwischen dem 4. Juli und dem 4. September stattfinden. Um einen Termin in den Sommerferien zu vermeiden und weil immer an einem Sonntag gewählt werden muss, bleiben nur der 7. oder der 14. Juli 2019. Falls im ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Mehrheit erhalten sollte, wäre eine Neuwahl zwei Wochen später am Sonntag, 21. Juli, erforderlich.

Da Oberbürgermeister Thomas Herzog sein Amt am 7. Oktober 2011 angetreten hat, endet seine Amtszeit am 3. Oktober 2019. Der Gemeinderat wird am Donnerstag, 25. Oktober, über den Wahltermin und das weitere Verfahren entscheiden. Dazu gehört auch der Vorschlag, Bewerbervorstellungen am 24. Juni in Schramberg, am 26. Juni in Sulgen, am 1. Juli in Waldmössingen und schließlich am 3. Juli in Tennenbronn zu veranstalten.

Im März soll im Staatsanzeiger eine Stellenausschreibung erscheinen. Bewerbungsschluss wäre Pfingstmontag, 10. Juni 2019. Die Verwaltung schlägt vor, als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses den ersten ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters Stadtrat Dr. Jürgen Winter zu wählen, seine Stellvertreterin soll Cornelia Penning, Abteilungsleiterin beim Fachbereich Recht und Sicherheit werden. Außerdem wählt der Gemeinderat vier Beisitzer und vier Stellvertreter, die in der Sitzung des Gemeinderats von den Fraktionen benannt und gewählt werden sollen .

Amtsinhaber Thomas Herzog hat bisher noch nicht erklärt, ob er sich erneut bewerben möchte. Herzog ist erst 42 Jahre alt und gebürtiger Schramberger. Studiert hat der Jurist an der Universität Bayreuth. Herzog absolvierte sein Referendariat beim Landgericht Coburg und arbeitete in einer Anwaltskanzlei in Paris. Seit 2004 ist er als Anwalt zugelassen und war bis zu seiner Wahl in eine Rottweiler Kanzlei tätig. Herzog ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein