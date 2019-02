von Martin Himmelheber

Schramberg – Der Kreis Rottweil hat in den Jahren ab 2015 das Problem der Flüchtlingsunterbringung auf seine eigene Art gelöst: Dezentral an vielen Orten in der Verantwortung des Landratsamtes. Das hat sehr gut zur Integration der Menschen beigetragen, hat verhindert, dass die geflüchteten in Sporthallen und Massenquartieren untergebracht werden mussten, war aber nicht ganz gesetzeskonform. Das möchten das Land, das Regierungspräsidium und das Landratsamt nun ändern –und das bringt für Schramberg ein handfestes Problem: Die Stadt muss für etwa 120 Menschen Wohnraum finden.

Marcel Dreyer, der in der Stadtverwaltung für die Flüchtlinge verantwortlich zeichnet, erläuterte im Gemeinderat die Lage. In Baden-Württemberg kommen Flüchtlinge zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. Von da werden sie auf die Landkreise in die vorläufige Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft Verantwortung der Kreise verteilt. Nach Abschluss des Asyl-Verfahren oder zwei Jahren Anschlussunterbringung. Die Menschen können sich selbst eine Wohnung suchen, und wenn ihnen das nicht gelingt, sie also obdachlos würden, ist die Kommune wie bei allen Obdachlosen für sie zuständig und kann sie in eine Wohnung einweisen.

Zur Lage in Schramberg berichtet Dreyer, dass seit 2013 der Kreis 500 bis 600 Flüchtlinge der Stadt zugewiesen habe. 400 bis 500 hätten sich in den vergangenen Jahren schon selbst auf dem Wohnungsmarkt eine Bleibe gemietet und seien entweder in der Stadt oder dem Umland untergekommen. Das sei eigentlich eine sehr erfreuliche Zahl.

16 Familien noch nicht versorgt

Etwa 130 Personen, das sind 16 Familien und 30 Einzelpersonen, seien derzeit noch nicht versorgt. Die Stadt habe schon fünf Wohnungen renoviert und bereit gestellt. Die Schramberger Wohnungsbau (SWB) verwalte diese Wohnungen und vermietet selbst auch an Flüchtlinge. Außerdem versuche die Stadt in die Mietverträge des Landkreises einzusteigen und dann die Betroffenen gegebenenfalls dort einzuweisen.

Dreyer sprach von mehreren Herausforderungen: Zum einen die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber. Diese seien inzwischen oft volljährig, mit 18 oder 19 Jahren bräuchten sie aber weiter Unterstützung in vielen Belangen. Zum anderen bestehe Wohnungsmangel gerade für große Familien.

Ein weiteres Problem ist die bislang höchst ungleiche Verteilung der Geflüchteten auf die Kommunen. 2015/16 haben einige Städte und Gemeinden deutlich mehr Flüchtlingen aufgenommen, als sie nach der Aufnahmequote verpflichtet gewesen wären. Dazu gehören etwa Rottweil, Lauterbach, Schenkenzell, aber eben auch Schramberg. Andere Kommunen hielten sich zurück. Weil der Kreis und das Land die Kosten für die Mieter übernahmen, war die Last für die Gemeinden überschaubar. Oberbürgermeister Thomas Herzog hatte sich in einem Brief an den Landrat gewandt und eine gerechtere Verteilung auf den gesamten Kreis angemahnt.

Da Zahlen zur Anschlussunterbringung nur schwer zu ermitteln sind, soll jetzt eine Belastungsquote als Grundlage für die Zahl der Geflüchteten ermittelt werden, die jede Gemeinde aufnehmen soll. Es könnte also sein, dass die Zahl derjenigen, für die Schramberg Wohnraum finden muss, noch etwas sinkt, so Dreyer: "Wir werden umverteilen und mit Engelszungen auf die Betroffenen einreden, aber auch Druck machen müssen."

In der Diskussion forderte Ralf Rückert (Freie Liste), dass es "eine faire Umverteilung" im Landkreis, aber auch innerhalb der Stadt geben müsse. OB Herzog versicherte: "Wir drängen drauf, aber die anderen Gemeinden wehren sich". Über die Belastungsquote gebe es bereits Streit. Es sei zu befürchten, dass diejenigen Kommunen bestraft werden, die schon viele Menschen integriert haben, weil die bereits Integrierten nicht mitgezählt werden sollen.