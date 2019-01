von Martin Himmelheber

Eine ungewöhnlich gefiederte Ente sorgt seit einem Jahr bei den Südstädtern in Schramberg für Aufmerksamkeit. Auf der Schiltach beim Pfaff-und-Schlauder-Wehr hat sie ihren Lieblingsplatz.

Als es im vergangenen Jahr im Januar bitterkalt war, hatte die Ente erstmals für Aufregung gesorgt. In der Nacht war sie in ein Abflussrohr gekrochen, das unter dem Bernecksportplatz herausführt. In Sorge um die Tiergesundheit hatte eine Talstädterin den Tierschutzverein informiert. Doch die Tierschützer gaben Entwarnung: Das Tier sei "gesund und munter". Man sehe keinen Anlass für eine Rettungsaktion.

Der Frühling und der Sommer kamen. Die Ente schwamm mal auf dem Stauweiher, mal war sie verschwunden. Erstaunlich – sie blieb immer allein. Manchmal waren zwar auch andere Enten zu Besuch, aber die tummelten sich meist paarweise, während der auffällig gefiederte Erpel alleine seine Kreise schwamm.

Auf einem schmalen Wehrvorsprung hat der Erpel seinen Lieblingsplatz gefunden

In den letzten Tagen haben Passanten den Wasservogel immer wieder dabei beobachtet, wie er auf einem Wehrvorsprung Platz nahm und dort, das Köpfchen ins Gefieder gesteckt, schlief.

"Ich bin auch immer wieder beeindruckt, in welchen möglichen und unmöglichen Positionen Tiere schlafen können", so der Vorsitzende des Tierschutzvereins Schramberg, Claudio Di Simio. Dass das Tier auf dem schmalen Wehrvorsprung sein Nickerchen macht, ist für den Tierschützer logisch: "Die Ente weiß instinktiv, dass sie in der Gewässermitte ziemlich unerreichbar für den Fuchs ist." Deshalb sei das Wehr für sie ein sicherer Platz, um sich ungestört auszuruhen.

Die Einsamkeit des Enterichs findet Di Simio allerdings schon fast "ein bisschen tragisch". Er ist sicher, dass das Tier aus einem Privathaushalt ausgebüxt ist. Auf dem Stausee werde die Partnersuche schwer: "Mit ihrer angezüchteten Färbung wird die Ente in freier Wildbahn wahrscheinlich nur schwer Anschluss an Artgenossen finden", ist Di Simio sich sicher. Für eine Tierart, die normalerweise in Gruppen lebe, sei das natürlich etwas traurig. In diesem Fall wäre ein Enten-Parship oder Tinder praktisch.