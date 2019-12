Führungen durch das neue Junghans Terrassenbau Museum in Schramberg sind sehr beliebt. Deshalb werden jetzt zusätzlich Audioguide-Führungen angeboten: Über Kopfhörer oder einen Lautsprecher in den kleinen, handlichen Geräten hören die Besucher an 20 Stationen spannende Geschichten und Hintergründiges aus der Ausstellung. Zur Einführung können Gäste dieses Zusatzangebot bis 30. Dezember 2019 kostenlos testen.

Beschreibungen, die über Infotafeln hinausgehen

Wie bei den persönlichen Führungen erfahren die Gäste interessante Details, die über die Beschreibungen auf den Informationstafeln hinausgehen. Das beginnt bereits bei der Begrüßung im Foyer und bezieht dann alle neun Terrassen mit ein – von den Holzräderuhren aus dem 18. Jahrhundert über Kuckucksuhren, Musikuhren und Musikspielautomaten, die Zulieferindustrie, die Familie und Firma Junghans bis zum Uhrendesign. Auch das Gebäude selber und seine Entstehung werden vom Audioguide beschrieben.

Mit dem neuen Audioguide erhalten die Besucher an 20 Stationen im Schramberger Terrassenbau-Museum Informationen zu den Ausstellungsstücken. | Bild: Stadt Schramberg

„Unsere Besucher erleben die Inhalte und Geschichten des Junghans Terrassenbau Museums nun auf eine ganz neue Art“, erklärt Museumsleiter Arkas Förstner. Der Audioguide stelle eine weitere Bereicherung dar. Bereits seit der Eröffnung werden durch fachkundige Mitarbeiter persönliche, individuelle Führungen angeboten, bei denen man auch die Vielfalt der Uhren live erleben kann.

Schneider-Startup beteiligt

Beispielsweise werden einzelne Uhren und Musikspielautomaten in Betrieb genommen – ein beeindruckendes Hörerlebnis. Ebenfalls auf Interesse stoßen laut Förstner die multimedialen Möglichkeiten via Blukii, entwickelt von einem Startup der Tennenbronner Unternehmensgruppe Schneider. Bei diesem System können Besucher ein Tablet ausleihen oder eine App auf ihrem Smartphone installieren. Sobald sie sich einem der im Museum platzierten Sender nähern, liefert das Endgerät Informationen und auch Filme zu den Exponaten.

Realisiert wurde dieses Zusatzangebot vom Team des Junghans Terrassenbau Museums: Die Texte für den Audioguide stammen von Thomas Weilacher, das gesamte Projekt konzipiert und realisiert hat Ausstellungsgestalter Arkas Förstner. Besucher, die eine audiogeführte Museumstour in deutscher oder englischer Sprache unternehmen möchten, erhalten die Geräte im Junghans Uhrenshop. Dort gibt es auch eine kurze Einführung. Die Bedienung ist intuitiv und ganz einfach. Im Museum weisen kleine Symbole auf die Audioguide- und die Blukii-Stationen hin.