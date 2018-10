von Martin Himmelheber

Nach der Betriebsversammlung fand nun eine Mitgliederversammlung der IG Metaller bei Kern-Liebers statt. Dabei beschlossen die Gewerkschafter, die IG Metall solle mit der Geschäftsleitung verhandeln. Kern-Liebers-Chef Udo Schnell begrüßt die Entscheidung: "Wir sind auf einem guten Weg, weil wir wieder miteinander reden."

Die IG-Metall-Mitgliederversammlung habe sich dafür ausgesprochen, "am Ergänzungstarifvertrag für Standort– und Beschäftigungssicherung, zwei Stunden unbezahlte Mehrarbeit, im Grundsatz festzuhalten", so IG-Metall-Bevollmächtigte Dorothee Diehm. "Im Grundsatz festhalten" bedeute, dass die IG Metall beauftragt wird, zu den vereinbarten Inhalten des Tarifvertrages mit der Geschäftsführung von Kern-Liebers Verhandlungen aufzunehmen.

Udo Schnell hat im Gespräch mit unserer Zeitung diese Entscheidung begrüßt. Die Betriebsversammlung war aus seiner Sicht sehr gut. Alle vier Geschäftsführer seien zu Wort gekommen und hätten die zuvor eingereichten Fragen gebündelt beantwortet. Unter den mehr als 80 Fragen waren auch solche wie diese: "Wieso wird die Arbeit der Fachkräfte bei KL nicht mehr wertgeschätzt?" – "Was ist nun mit dem Schichtführerkonzept?" -"Was soll getan werden, um die Stimmung im Betrieb zu verbessern und ein attraktiver Arbeitgeber in der Gegend zu bleiben/werden?"

Auch die IG-Metall-Bevollmächtigte Dorothee Diehm ist zufrieden: Es sei gut angekommen, dass der Betriebsrat klare Position bezogen habe zu Dingen, die aus Sicht der Belegschaft nicht passten. Die Gewerkschaft wollte die Beschäftigten über den Beschäftigungssicherungsvertrag aufklären. Im Gegenzug für zwei Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Woche sollte die Unternehmensleitung eine Reihe von Aufgaben abarbeiten: den Standort in die Gewinnzone führen, die Fehlerkosten verringern, neue Produkte holen, das Betriebsklima verbessern und ein Techzentrum einrichten. Nach Ansicht der IG Metall seien diese Ziele bisher nicht oder nicht ausreichend erreicht worden. Ein solcher Standortsicherungsvertrag müsse aber auch in besseren Zahlen für den Standort münden. Das Techzentrum liege wegen der wirtschaftlich schwierigeren Lage auf Eis, für einen Teil der Nadelfertigung sei Kurzarbeit angekündigt worden.

Kern-Liebers-Chef Schnell dagegen berichtet, seine Kollegen und er hätten viel Beifall aus der Belegschaft nach ihren Berichten erhalten: "Ich habe noch nie ein so positives Feedback nach einer Versammlung erlebt wie diesmal", so Schnell. Es sei gut, "wenn die Leute sich mal Luft machen". Die Geschäftsführung nehme die gestellten Fragen ernst.

Schnell bestätigte auch, dass das Tech-Center vorläufig auf Eis liege, das betreffe aber "nur die gebäudliche Hülle". Die Spezialisten, die das Unternehmen eingestellt habe, arbeiteten selbstverständlich weiter an ihren Projekten. Nach der Betriebsversammlung und der Entscheidung der IG-Metallmitglieder sei der Weg für Gespräche jetzt frei.

Die Streitpunkte Streitpunkt zwischen der Geschäftsleitung und der IG-Metall ist das tarifliche Zusatzentgelt, kurz T-ZUG, das der Vorsitzende der Geschäftsführung nicht übernehmen will. Es sieht, vereinfacht dargestellt, vor, dass Beschäftigte entweder einen Lohnzuschlag erhalten oder acht zusätzliche Urlaubstage nehmen können, wenn sie kleine Kinder oder pflegebedürftiger Angehörige betreuen oder lange Jahre Schichtarbeit hinter sich haben. (him)

