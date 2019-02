von Martin Himmelheber

Zwei Brüder arbeiten seit drei Jahrzehnten zusammen, erst als Angestellte in einem Verlag, dann als Chefs ihres eigenen Unternehmens Getranet. Getranet, das steht für German Translation Network. In Schramberg haben Walter und Arno Ruesch aus Freiburg im vergangenen Herbst die Übersetzungsagentur RKT übernommen. An diesem Wochenende haben die beiden mit den Mitarbeitern der fünf Getranet-Standorte in Schramberg gemeinsam getagt.

Nach ihrer Neugründung im Bereich Fachverlag seien sie auf der Suche nach einem zweiten Geschäftsfeld gewesen, berichtet der Vorstandsvorsitzende Walter Ruesch: "Wir sahen Probleme wegen der neuen Medien auf Verlage zukommen." Bruder Arno, der Finanzfachmann bei Getranet, kannte einen ehemaligen Bänker, der ein Übersetzungsbüro aufgemacht hatte und einen Nachfolger suchte. Dieses kleine Unternehmen haben die Brüder damals gekauft. Der Beginn von Getranet.

Sehr viele Sprachen

Nach und nach erwarben die Brüder in zehn Jahren 13 Spezialbüros, deren Inhaber Nachfolger suchten – zuletzt die Schramberger RKT von Roland Trost mit etwa 25 Mitarbeitern. Dank RKT beschäftige Getranet nun auch Inhouse-Übersetzer. Inzwischen arbeiten bei Getranet an die 50 Festangestellte und etwa 350 freiberufliche Übersetzer. Dadurch entstünden sehr viele Synergien und Getranet könne sehr viele Sprachen und Fachwissen anbieten. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Freiburg.

Ihr Unternehmen übernehme grundsätzlich alle Mitarbeiter, versichert Walter Ruesch. Und sein Bruder ergänzt: "Unser Prinzip ist buy and build, also kaufen und ausbauen." Dabei behielten die bisherigen Firmen ihren eingeführten Markennamen. So wird auch RKT bleiben, wenn auch nicht im großen Gebäude auf dem Lienberg, sondern in einem neuen etwa 350 Quadratmeter großen Büro in der ehemaligen Majolika.

Bei einem Empfang am Samstagmittag betonte Arno Ruesch: "Wir sind keine Heuschrecken und legen großen Wert auf den Standort Schramberg." Walter Ruesch dankte RKT-Gründer Trost für dessen jahrzehntelange Aufbauarbeit. Oberbürgermeister Thomas Herzog begrüßte das Unternehmen Getranet in Schramberg und stellte die Stadt mit ihren an die 12 000 Arbeitsplätzen vor. Er freue sich über den "reibungslosen Übergang", so der Rathauschef.