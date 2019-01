von Martin Himmelheber

Das neue Junghans Terrassenbau-Museum in Schramberg werde "zweifelsohne ein Leuchtturm in der Schramberger Museumslandschaft." Davon war Hans Jochem Steim bei der Eröffnung des von ihm initiierten und zum großen Teil auch finanzierten Museums im Sommer 2018 überzeugt. Nun, ein halbes Jahr später, zeigt sich, Steim hat Recht behalten. Das Museum im historischen Terrassenbau der Uhrenfabrik Junghans komme bei seinen Besuchern sehr gut an, berichtet Museumsleiter Arkas Förstner: "Die Mischung der Besucher ist bunter als erwartet." Ehemaligen Mitarbeitern, Uhrenfreunden, Touristen und Architekturinteressierten begegne er auf den neun Terrassen. Die Besucher wollten oft wissen, "was aus dem Gebäude gemacht wurde". Andere interessierten sich für die große Schwarzwalduhrensammlung mit ihren etwa 300 historischen Uhren.

Unternehmer Hans-Jochem Steim hat das Terrassenbau-Museum initiiert und zum großen Teil auch finanziert. | Bild: Matthias Hangst

Besonders beliebt seien Führungen für Gruppen, berichtet Förstner. Die Museumsführer setzen nämlich gerne auch das ein oder andere Uhrwerk in Bewegung, was bei einem individuellen Rundgang natürlich nicht möglich sei.

In Bewegung bleiben soll auch das gesamte Museum, hatte Förstner bei der Eröffnung angekündigt und hat das auch schon umgesetzt: "Schnell haben wir bemerkt, dass ein Raum notwendig ist, in dem sich Gruppen treffen, begrüßen oder auch besprechen können." Ein Raum dafür war bald gefunden und die nötige Infrastruktur installiert: " So können die Gruppen vor oder nach dem Museumsbesuch noch einen Umtrunk organisieren oder eine Besprechung halten."

Die Terrassen eignen sich sehr gut für eine Ausstellung. | Bild: Martin Himmelheber

In diesem Jahr wollen Förstner und sein Team das digitale Angebot ausbauen. Die Besucher werden in Zukunft über Tablets auch Bewegtbilder zu Ausstellungsstücken abrufen können.

Die "Mischung aus einzigartiger Architektur, interessanter und umfassender Sammlung, dazu noch die prägnant präsentierte interessante und bewegte Junghans-Geschichte" mache den besonderen Reiz des Museums für die Besucher aus, ist Förstner überzeugt. Das spiegelt sich auch in Einträgen im ersten Gästebuch wider: "Ein wirklich großer Wurf für Schramberg", heißt es da. Oder ganz kurz: "Extraordinaire" und "Thanks, Junghans".

Kernstück der Ausstellung sind etwa 300 historische Schwarzwald-Uhren. | Bild: Martin Himmelheber

Das Junghans Terrassenbau-Museum ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. Gruppenführungen sind nach einer vorherigen Anmeldung möglich.

Informationen im Internet:

http://www.junghans-terrassenbau.de