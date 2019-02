von Martin Himmelheber

Viel Herzblut steckte drin und unendlich viel Arbeit: In der Bewerbung für eine Landesgartenschau (LGS) 2026, 2028 oder 2030 in Schramberg. Das hat bekanntlich nicht geklappt. 2028 kommt die Landesgartenschau nach Rottweil, entschied die Landesregierung. Jetzt könnte sich Schramberg für die Zeit 2031 bis 2035 erneut bewerben, doch die Verwaltung winkt ab.

Bewerbungsgrundlagen werden jetzt umgenutzt

Am Valentinstag – ausgerechnet – wird sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen. In einer Vorlage erinnert Fachbereichsleiter Rudolf Mager daran, dass die Bewerbung zwar gescheitert sei, die Arbeiten für die Bewerbung aber genutzt würden: "Schramberg befindet sich derzeit mittendrin in der weiteren Projektierung und Ausarbeitung der Unterlagen aus der Bewerbung in einen gesamtstädtischen Rahmenplan."

Ministerium fordert Schramberg zu neuem Versuch auf

In einem Schreiben vom 10. Juli 2018 fordert Marc Calmbach, der im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg für die LGS zuständig ist, die Stadt auf, über eine zweite Bewerbung nachzudenken: Mit der Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie habe Schramberg "für eine mögliche erneute Bewerbung in der anstehenden zweiten Tranche eine Basis geschaffen."

Ein riesiges Transparent am Lichtspielhaus warb für die Landesgartenschau in Schramberg. | Bild: Martin Himmelheber

Arbeiten am gesamtstädtischen Rahmenplan laufen

Gemeint hat Calmbach die weitere Bewerbungsphase in diesem Jahr für eine LGS im Zeitraum 2031 bis 2035. Doch Mager und sein Team winken ab: Einerseits sei Schramberg derzeit dabei, aus der LGS-Bewerbung einen gesamtstädtischen Rahmenplan abzuleiten: "Unter dem Arbeitsbegriff Stadtumbau 2030+ werden die zentralen Bereiche in der Talstadt und in Sulgen bereits planerisch vertieft."

Schulcampus und Tennenbronner Halle im Fokus

Für den Schulcampus an der Graf-von-Bissingen-Straße sei das Wettbewerbsmanagement bereits angelaufen. In Tennenbronn treibe die Verwaltung mit der Machbarkeitsstudie zur Mehrzweckhalle und der Modernisierung des Freibads wesentliche Bereiche aus der Gartenschaubewerbung voran.

Rottweiler Projekt senkt etwaige Chancen für Schramberg

Deshalb sprechen aus Sicht der Verwaltung mehrere Argumente dagegen sich erneut für eine LGS zu bewerben: Es gebe bei einem Konzept, das über die bisherige Bewerbung hinausgehe, "zu viele Unwägbarkeiten". Auch sei der Realisierungszeitraum zeitlich zu weit entfernt. Die Erfolgsaussichten seien eher gering: Da bereits in 2028 im Landkreis Rottweil eine LGS stattfindet, erscheine eine weitere Gartenschau im Landkreis Rottweil im Zeitraum 2031 bis 2035 "wenig wahrscheinlich".

Stadtverwaltung längst ausgelastet

Die Verwaltung wolle die "großartige Begeisterung in der Bevölkerung" lieber "als Schwung für den Stadtumbau 2030+" nutzen. Schließlich sei der personelle Einsatz der Stadtverwaltung für eine erneute Bewerbung nicht zu leisten, weil die Verantwortlichen mit den Alltagsarbeiten und "insbesondere mit der Vielzahl und Wichtigkeit der durch die LGS-Bewerbung angeschobenen Projekte ausgelastet sind".

