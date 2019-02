von SK

Die Feuerwehr Schramberg musste am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.20 Uhr, zu einem Einsatz in die Tösstraße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Bauschuttcontainer neben einem Gebäude in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Die zwölf Feuerwehrkräfte aus Schramberg, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, löschten das Feuer. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist bislang nicht bekannt.