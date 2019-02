Schramberg vor 41 Minuten

3000 Euro Schaden nach Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 6 und 12 Uhr in der Straße Brambach in Schramberg einen Unfall verursacht und ist danach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.