von Claudius Eberl und Hans-Jürgen Kommert

Das Schonacher Volksfest fällt auch 2021 aus. Das gaben am Donnerstag Christof Schwer und Michael Kienzler vom veranstaltenden Förderverein der Feuerwehr Schonach bekannt. Schon 2020 konnte die 51. Auflage coronabedingt nicht stattfinden.

Schwere Entscheidung: Lange habe der Förderverein die Entscheidung hinausgezögert. „Natürlich kann sich bis September an der Lage noch einiges zum Positiven wenden, aber länger können wir einfach nicht warten“, sagte Christof Schwer. Schließlich würden auch die Partner, Lieferanten und Musikgruppen einen gewissen Vorlauf benötigen. Michael Kienzler sagte, dass sich die Organisatoren durchaus Gedanken über eine Umsetzung mit Hygiene-Konzept gemacht hatten. „Aber nur ganz kurz – denn damit wäre das Volksfest einfach kein Volksfest gewesen“, fand er. Abgesehen davon seien aktuell Großveranstaltungen sowieso noch untersagt. Ob sich das bis September ändere, könne niemand wissen.

Bilder wie dieses vom Sommerfest des Musikvereins 2018 wird es auch dieses Jahr nicht geben. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Volksfest 2022: Die Planungen für das kommende Jahr laufen schon. „Wir haben im Prinzip das Programm schon aufgestellt, unsere Partner und Lieferanten sind informiert, das Zelt reserviert und auch die Musikgruppen schon gebucht“, sagte Schwer. Geplant sei, dass am ersten Septemberwochenende 2022 wieder der Bock auf dem Festplatz im Obertal steppen werde.

Die Schützenwoche fällt dieses Jahr ebenfalls der Corona-Pandemie zum Opfer. | Bild: Hans-Jürgen Kommert