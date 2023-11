Über die aktuelle Situation des Unternehmens spricht der geschäftsführende Gesellschafter Wilhelm Hahn mit unserer Zeitung.

Wie sehen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Deutschland hat eine solide bis erstklassige Basis in den Bereichen Bildung, Infrastruktur, Lieferantennetzwerken, Forschungseinrichtungen, Arbeitskräfteverfügbarkeit, politisches System sowie öffentlicher Verwaltung. In vielen Bereichen haben wir in den letzten 20 Jahren aber deutlich an Boden verloren und sind teilweise krass abgefallen gegenüber den modernsten und wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt.

Was bedeutet das für Ihre Entscheidungen als Geschäftsführer von Wiha Werkzeuge?

Wiha hat eine Exportquote von über 70 Prozent, und wir müssen uns dem globalen Wettbewerb stellen. Unser deutscher oder europäischer Markt alleine ist für unsere Markt-Nische zu klein. Entscheidungen für oder gegen Märkte, Produkte, Standorte, Investitionen müssen also immer vor diesem Hintergrund bewertet werden.

Sind weitere Investitionen geplant? Wenn ja, wo und weshalb dort?

Wir investieren jedes Jahr hohe siebenstellige Beträge in Produktinnovation, technologische Weiterentwicklung und Automatisierungstechnik, Digitalisierung sowie Standorterhaltung beziehungsweise Standorterweiterungen. Das war in der Vergangenheit so, und das wird auch in Zukunft so sein, so dass wir die notwendige Wettbewerbsfähigkeit haben, um ausreichend Gewinne zu erwirtschaften, die wir wieder investieren können.

In Deutschland investieren wir hauptsächlich in den Standorterhalt sowie die Standortmodernisierung. Genauso wie in weitere Automatisierung inklusive Digitalisierung. Nur so können wir uns in Deutschland weiter behaupten.

Unsere Erweiterungsinvestitionen laufen seit Jahren eher im Ausland. Im Ausland haben wir teilweise die Möglichkeit, unsere Kundenmärkte einfacher zu erreichen und haben es leichter, Arbeitskräfte zu adäquaten Lohnkosten zu finden, die Möglichkeit für vernünftiges Geld Erweiterungsflächen zu erwerben und auch zeitnah zu bebauen, und vor allem haben wir auch nicht alle „Eier in einem Korb“. Nur alleine auf Deutschland zu setzen, wäre nicht vernünftig.

Hatten die schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland bereits Auswirkungen auf Investitionen von Wiha in den vergangenen Jahren?

Ja. Unsere Erweiterungsinvestitionen erfolgen wie schon eben erwähnt, nahezu ausschließlich im Ausland.

Wie wichtig sind Ihnen die Standorte in der Region, in Schonach, Mönchweiler und St. Georgen? Sind Reduzierungen vor Ort in der Überlegung, sprich Auslagerungen ins Ausland?

Ich lebe mit meiner Familie in Schonach, ein wunderschöner Lebensraum. Für meine Familie und mich wünsche ich mir natürlich, dass das nicht nur aufgrund der schönen Natur so bleibt. Genauso sollte unsere Heimat aufgrund der funktionierenden und lebendigen Gemeinschaft und Infrastruktur ein wunderschöner Lebensraum bleiben.

Als Unternehmen begreifen wir uns als Teil der lokalen Gemeinschaft, die wir unterstützen, die aber auch uns trägt. Nur wenn die lokale Wirtschaft, Gesellschaft und Politik regional eng zusammenarbeiten und füreinander einstehen, bleibt eine Region langfristig lebenswert – mit einem hohen Maß an Wohlstand, Sicherheit und Perspektive. Mönchweiler entwickeln wir seit Jahren systematisch zu unserem deutschen Hauptproduktionsstandort. In Schonach sind unsere Hauptverwaltung nebst Technologiezentrum (Forschung und Entwicklung, Anlagenbau, Werkzeugbau) sowie Montagebereiche, die technisch eng mit der Entwicklung verbunden sind. Teile der ehemaligen größeren Kunststoffspritzerei aus Schonach wurden in der Vergangenheit schon nach Mönchweiler, oder in unser Werk nach Danzig in Polen verlagert. In St. Georgen befindet sich unser europäischer, zentraler Logistikstandort und die Satzpackerei, „zur Miete“.

Was erhoffen Sie sich für Wiha und für Unternehmen in Deutschland im Allgemeinen für die Zukunft und an Kurskorrekturen in der Politik?

Das ist eine lange Liste. Zusammengefasst erhoffe ich mir eine Besinnung auf fortschrittorientierte, freiheitliche Ordnungspolitik, bei der sich die Politik in den Dienst der Gesellschaft stellt und sich vor allem auf zentrale Aufgaben in den Bereichen Infrastruktur, Sicherheit, Bildung und Gesundheitswesen konzentriert. Die allermeisten Menschen wollen selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben und sind ausreichend vernünftig und erwachsen, um durch ihr Tun nicht anderen zu schaden, oder die Umwelt nicht für unsere Enkel zu zerstören.

Die aktuelle europäische sowie deutsche Politik untergräbt bereits leider in vielen Bereichen den individuellen Souveränitätsanspruch. Wer sagt, dass die Regierungen und Politiker immer am besten wissen, was zu konsumieren ist, welches Verhalten das richtige ist, was wir produzieren sollen, was wir erforschen sollen und so weiter? Diese einschränkenden, sogar teilweise planwirtschaftlichen Tendenzen führen meiner Meinung nach in eine Sackgasse und verleiten dazu, eigentliche Baustellen und Regierungsaufgaben zu übersehen, die Deutschland dringend aufgreifen sollte.

Ich bin leider davon überzeugt, dass die aktuelle Politik uns heute und perspektivisch Wohlstand kostet und leider auch nicht nach globalen Maßstäben irgendetwas im Sinne der UN Sustainability Goals wird bewegen können.

Wie beurteilen Sie den Fachkräftemangel? Wie sieht es bei Wiha aus?

Der demografische Wandel ist real. Wir fangen gerade erst an, eine Idee davon zu bekommen, was da noch auf uns zukommt. Viele gestandene und erfahrene Facharbeiter gehen die nächsten Jahre in Rente. Auf der nachkommenden Seite haben wir einen Trend zur „Überakademisierung“ in Berufsfeldern, die vielleicht nur bedingt relevant sind, ohne jetzt zu zynisch werden zu wollen. Durch Migration vorwiegend im un- und unterqualifizierten Bereich wird sich an der Tendenz nichts ändern. Wir sind dankbar, dass wir im Wesentlichen noch alle Personalbedarfe decken können, aber ich mache mir keine Illusionen, dass es in Zukunft immer schwieriger wird. Wir versuchen durch Automatisierungen und andere Maßnahmen vorzubauen. Mit das Wichtigste aus unserer Sicht ist, unserem Team einen lebenswerten, freien und attraktiven Lebens-, Arbeits- und Lernraum zu bieten.