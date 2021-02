Zu einem nicht alltäglichen Vorfall kam es am Dienstagnachmittag in Schonach: Polizisten mussten sich um ein alkoholisiertes Kind kümmern. „Das ist Gott sei Dank die Ausnahme“, sagt Jörg-Dieter Kluge von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage.

Rettungsdienst rückt an

Ein Passant hatte die Polizei am Dienstagnachmittag über einen in der Schonacher Ortsmitte „herumtorkelnden“ Jungen informiert. Die Einsatzkräfte griffen das stark betrunkene Kind gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße auf. Der 13-jährige Junge lag dort laut Polizei, hatte sich bereits übergeben und sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Ein sofort alarmierter Rettungsdienst brachte den Jungen zur Kontrolle in eine Klinik, in der er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Die Beamten informierten die Mutter des Jungen und benachrichtigten aufgrund seiner Minderjährigkeit auch das Jugendamt über den Vorfall. Wie und wo der 13-Jährige an Alkohol geraten ist, ermittelt die Polizei derzeit noch.