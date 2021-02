von Dieter Stein

Das beliebte Schonacher Volksblatt erscheint, trotz der Pandemie, in bisher gewohnter Weise, um wenigstens einen Hauch von Narretei durch das Skidorf wehen zu lassen. Die Kreativität schien den Verantwortlichen nicht abhanden gekommen zu sein, denn die optisch „größte Zeitung in der Raumschaft Triberg“ strotzt auch in diesem Jahr nur so von Seitenhieben, und einige müssen sich wieder warm anziehen, um den Spott der Narren zu ertragen.

Vorstandsmitglied Martin Schmidt „DT“ von der Narrenzunft Schonach hat es wieder geschafft, die Leser mit einem Feuerwerk humoristischer Begebenheiten zu unterhalten. „Wie auch in den vergangenen Jahren stand mir Monika Kuner zur Seite. Sie ist eher im Schonacher-Ur-Dialekt daheim, ich dichte meist in Hochdeutsch, weil sich das besser lesen lässt. Da viele “Fastnächtler„ in diesem Jahr keine größeren Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit hatten, haben uns viele Bürger mit Themen und Begebenheiten versorgt. Aber auch fertige Gedichte erreichten erfreulicherweise unsere Narrenredaktion“, sagt er.

Eine besondere Party

Und so erfahren die Leser wieder absonderliche Begebenheiten, wie unter anderem Schneeverwehungen im Auto, einem im Schonacher Sprachgebrauch verfassten offenen Brief an den Gemeinderat, etwas über die Erderwärmung in Schonach und von einer besonderen Silvesterparty.

Handschellen auf der Titelseite

Doch bereits beim Betrachten der Titelgrafik verfällt der geneigte Leser in Schockstarre: Zeigt es doch den Geißenmeckerer in Handschellen! Aber wie sich zum Glück herausstellt, nicht wegen eines kriminellen Delikts, sondern wegen einer verhängten Ausgangssperre wegen der Corona-Krise. Und so sind der Schonacher Traditions-Narrenfigur in diesem Jahr die Hände gebunden.

Närrische Hassliebe

Erfreulicherweise rückten in diesem Jahr die beiden närrisch in Hassliebe verbundenen Gemeinden Schonach und Triberg eng zusammen. Deshalb beschlossen die Narrenzünfte, dass neben der eigenen Zeitung auch die der Nachbargemeinde an extra eingerichteten Verkaufsständen unter gesundheitlichen Sicherheitsvorkehrungen angeboten wird.

Stand am Narrenbrunnen

So betreut die Narrenzunft Schonach am Fasnet-Samstag, 13. Februar, ihren Stand beim Narrenbrunnen von 7.30 bis 13 Uhr, während die Triberger Narrengemeinde Oberstadt den Verkauf am selben Tag auf dem Triberger Marktplatz ab 10 Uhr startet.

Tauchen im „Mülleweiher“

Damit das Schonacher Volksblatt auch in Triberg verkauft werden darf, tauchte – so ist nachzulesen – der Corona-affine „Doktor Gallus“ höchstpersönlich in die Abgründe des „Mülleweihers“, wo er eine weitere Mutation des „Schorona-Virus“ zu Recht vermutete. Mit Schutzhandschuhen und Unmengen an Desinfektions-Spray sorgte er dafür, dass nur absolut virenfreie Zeitungen über die Stadtgrenze nach Triberg gelangen.

Das Schonacher Volksblatt wird zum unveränderten Preis von drei Euro auch bei den bekannten Verkaufsstellen angeboten: bei der Bäckerei Kienzler (Triberg und Schonach), bei „Moosis Lesecafé“, beim „Kaufhaus Burger am See“ und Land-Markt.