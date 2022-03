Die Fans der Nordischen Kombination mussten lange warten. Nach zweijähriger Pause ist es nun soweit. Schonach ist bereit und empfängt vom 11. bis 13. März bereits zum 56. Mal die Nordischen Kombinierer im Rahmen des Schwarzwaldpokals und erstmals auch die Nordischen Kombiniererinnen zum FIS-Weltcup-Finale.

Das Besondere in diesem Jahr: Nach dem Ausfall der Traditionsveranstaltung 2020 mangels Schnee nebst Corona-Pandemie und 2021 nochmals wegen zu wenig weißer Pracht sind erstmals auch die Kombiniererinnen beim großen Weltcup-Finale in der kleinen Schwarzwaldgemeinde Schonach dabei.

Über 50 Athleten und 30 Sportlerinnen aus zwölf Nationen werden in Schonach erwartet und für internationales Flair in der kleinen Schwarzwaldgemeinde sorgen. Die Weltklasse-Kombinierer und Kombiniererinnen, ihre Trainer, Betreuer und Offizielle, insgesamt an die 100 Personen, werden wieder in Beherbergungsbetrieben in der gesamten Region untergebracht.

Das Organisationskomitee (OK) mit dem neuen Skiclub-Vorsitzenden Christian Herr an der Spitze und Bürgermeister Jörg Frey ist mit Blick auf die Wetterprognosen „vorsichtig optimistisch“, wie Benita Hansmann vom OK-Büro im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Auch sie feiert eine Premiere beim 56. Schwarzwaldpokal mit Weltcupfinale. Erstmals in diesem Jahr laufen bei der 26-jährigen Schonacherin die organisatorischen Fäden seitens der Gemeinde zusammen.

Was die Fans der olympischen Sportart sicher freut: Sie sind zum Zuschauen an der Langenwaldschanze und im Skistadion im Wittenbach über alle drei Veranstaltungstage zugelassen. 4000 Fans pro Tag sind zugelassen. Das dürfte auf alle Fälle für Stimmung an den Wettkampfstätten gesorgt sein. Die Organisatoren hoffen auf ausverkaufte Zuschauerränge. Der Ticketverkauf ist im Gange und erfolgt erstmals nur online über die Homepage des Schwarzwaldpokals.

Voraussetzung, das Finale des Weltcups der Nordischen Kombination austragen zu dürfen, ist ein umfangreiches Hygienekonzept. „Alle Sportler und Offizielle dürfen nur mit zusätzlichem PCR-Test starten. Alle Helfer werden täglich getestet, nur so kann ein reibungsloser und sicherer Ablauf gewährleistet werden.“

Auf dem Veranstaltungsgelände herrscht für die Zuschauer und Helfer FFP2-Maskenpflicht. Große Siegerehrungen mit Weltcupfinalparty im Haus des Gastes gibt es Corona-bedingt dieses Jahr nicht. Auch die übliche Feier der Schonacher mit den Athleten zum Saison-Ausklang findet nicht statt.

Der Zutritt erfolgt nur mit einem personalisierten Ticket, dem 3G-Nachweis und dem Personalausweis. An der Schanze stehen Zuschauer nur beim Auslauf. Der Zugang erfolgt über „Am Fabrikberg“. Alle Zuschauer, die von der Schanze zum Stadion gehen, werden gebeten, dies über die Bürgermeister-Kuner- und Schillerstraße Richtung Bergwaldhof zu tun.

Der Zeitplan

Freitag, 11. März



9 Uhr: Offizielles Training Langlauf

13 Uhr: Offizielles Training Skispringen Frauen

13.45 Uhr: Qualifikation Frauen Langenwaldschanze

15 Uhr: Offizielles Training Skispringen Männer

Samstag, 12. März

9.15 Uhr: Probedurchgang Frauen Langenwaldschanze

10 Uhr: Skispringen Wertungsdurchgang Frauen

11 Uhr: Skispringen Wertungsdurchgang Männer

Schneefest mit Stadion-TV im Langlaufstadion

13.30 Uhr: Langlauf Frauen, 5 km, anschließend Siegerpräsentation

14:15 Uhr: Langlauf Männer, 10 km, anschließend Siegerpräsentation

Sonntag, 13. März

9.15 Uhr: Probedurchgang Frauen Langenwaldschanze

10 Uhr: Skispringen Wertungsdurchgang Frauen

11.30 Uhr: Skispringen Wertungsdurchgang Männer

13.30 Uhr: Langlauf Frauen, 5 km, anschließend Siegerpräsentation

14.35 Uhr: Langlauf Männer, 10 km, anschließend Siegerpräsentation