von Claudius Eberl

Besondere Umstände fordern auch von der Schonacher Narrenzunft eine besondere Vorgehensweise: Statt das ihr Narrenblatt von Haustür zu Haustür zu verkaufen, haben die Mitglieder es nun am Samstag vor dem Rathaus angeboten.

Schon um halb acht war das kleine Zelt aufgebaut, der Zugang war nach den Corona-Regeln eingerichtet und die Verkäufer vom Narrenrat mit Schutzmasken ausgerüstet. Und weil es außerdem noch bitterkalt war, war auch einen kleinen Heizlüfter aufgestellt worden. Käufer fanden sich schon früh ein, die ersten bekamen als kleines Dankeschön eine Praline.

Schonach Als vor 40 Jahren die ganze Skiwelt nach Schonach schaut Das könnte Sie auch interessieren

Verkauft wurde nicht nur das Schonacher Volksblatt, sondern auch das der Triberger Narrengemeinde Oberstadt. Die war bekanntlich erstmalig als Herausgeber eines Narrenblattes in Erscheinung getreten, weil der Triberger Radautrommler nicht erschienen war. „Und weil wir so ein gutes Verhältnis zur Oberstadt haben, verkaufen wir deren Ausgabe in Schonach und sie unsere in Triberg“, erläuterte Mike Spinner vom Narrenrat die ungewöhnliche Zusammenarbeit.

Narren lassen nicht locker

Nicht nur der Verkauf des Narrenblattes verlief aufgrund der Pandemie ganz anders als in den Jahren zuvor, die ganze Fasnet fiel ja mehr oder minder ins Wasser. Natürlich war die Narrenzunft Schonach darüber ziemlich traurig, aber närrisch wollten die Mitglieder trotzdem sein und auch die Bevölkerung dabei mitnehmen.

Ozumei Jonny Kienzler eröffnet die Fasnet in diesem Jahr digital. | Bild: Claudius Eberl

Auf den Social-Media-Kanälen der Zunft gibt es deshalb auch etliche fastnächtliche Videos zu sehen. So eröffnet Ozumei (Oberzunftmeister) Jonny Kienzler die Fasnet 2021 eben digital. Marlek und Mikesh (Mike Spinner und Armin Burger) erfreuen mit dem „Magdi Fasnet Hit“ und Robin Kienzler und Co. ließen den Fastnachtsumzug dieses Mal auf dem Spielteppich im Kinderzimmer stattfinden. Außerdem wird über die ausgefallene närrische Zeit ein Videotagebuch geführt.