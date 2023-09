Schon der Auftakt war ein voller Erfolg – das 52. Schonacher Volksfest startete von Beginn an voll durch. Man spürte förmlich, dass jeder auf das dreitägige Fest im Obertal wartete, denn es hieß: „Da steppt der Bock“. Am Montag wird wieder weiter gefeiert. Der Schonacher Geißbock Florian legte den Umzug im Übrigen nur zu Beginn eigenständig zurück, er streikte plötzlich und durfte daraufhin auf der Drehleiter mitfahren.

Nachdem es noch zu Wochenbeginn kräftig geregnet hatte, verwöhnte Petrus die Feierwütigen beim Volksfest mit Sonnenschein bei moderaten Temperaturen. Wie immer begann das Fest mit dem Umzug der Feuerwehr vom Gerätehaus aus durch den Ort bis hinauf zum Festplatz im Obertal. Angeführt durch den Musikverein Kurkapelle Schonach und Geißbock Florian, im Gefolge unterstützt durch zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge. Angekommen im Festzelt, bewies Bürgermeister Jörg Frey wieder einmal ein sicheres Händchen – schon beim zweiten Schlag saß der Zapfhahn fest im Bierfass, so dass er mit Artur Welte von der Fürstenberg-Brauerei das von dieser gespendete Bier ausschenken konnte.

Rund 20.000 Euro investiert

„Wir haben in diesem Jahr richtig Geld in die Hand genommen und viele Dinge erneuert und auch Anschaffungen gemacht “, betonte Vize-Kommandant Matthias Fehrenbach. So wird nun am Hähnchengrill die Abwärme genutzt und damit das Spülwasser geheizt. Eine Besteck-Poliermaschine sorgt für Besteck ohne Wasserflecken. Der Elektro-Verteiler wurde komplett erneuert und sorgt für sichere elektrische Verbindungen. Die in die Jahre gekommene Theke wurde durch eine neue ersetzt. Insgesamt flossen rund 20.000 Euro als investive Maßnahme.

Fehrenbach konnte mit Kommandant und Festwirt Georg Schilli auch wieder besondere Gäste begrüßen: Seit 1984 besucht regelmäßig eine Abordnung der Partner-Feuerwehr St. Wendel das Fest. Mit schwungvoller Festzelt-Musik der Kurkapelle verging der Nachmittag kurzweilig. Sehr zügig füllte sich bereits zu früher Stunde das riesige Zelt. Da das Wetter mitspielte, war auch der Vergnügungspark der Firma Gebauer durchgehend sehr gut gefüllt. Kinder sorgten natürlich dafür, dass ihre Eltern den Geldbeutel immer wieder öffnen durften – wobei der „Dance-Express“ eher etwas für Erwachsene war.

Das Kinderkarussell, diverse Kraft-Angebote, Geschicklichkeitsspiele und der Auto-Scooter waren jedoch bei den jüngeren Besuchern sehr beliebt. Auch der Stand mit Churros, einer iberischen Gebäckspezialität, war begehrt.

Besucher bestens versorgt

Hinter den Kulissen wurde intensiv daran gearbeitet, dass jeder Festbesucher stets bestens versorgt war – und die Jugendfeuerwehr war immer unterwegs mit Bollerwägen, um leere Gläser und schmutziges Geschirr einzusammeln.

Am frühen Abend brachte mit den „Breg Brass Buebe“ eine heimische Formation beste Laune ins Festzelt – es gab zahlreiche Zugaben für das Publikum, bevor die Jungs die Bühne verlassen durften. Und nach ihnen startete die große Volksfestparty mit der Band Partymaschine – die siebenköpfige Band aus den Räumen Tuttlingen und Villingen-Schwenningen sorgte bis weit nach Mitternacht für hammermäßige Stimmung.

Am Sonntag ging es musikalisch weiter mit der Kurkapelle Schonach und der Blaskapelle Peng, abends stand die Verlosung der Tombola an.