Überwältigt und dankbar zeigt sich der Rotaract-Club Schwarzwald-Baar im Hinblick auf die vielen Pakete, die ihn für die Familien im Flüchtlingslager auf Lesbos erreicht haben. Insgesamt wurden rund 180 Pakete bei Familie Tritschler/Herdner in Schonach abgegeben, wie mitgeteilt wird.

Vieles von essenzieller Bedeutung

„Wir hätten bei Weitem nicht erwartet, dass es so viele Pakete werden. Es freut uns deshalb umso mehr, dass wir mit unserer Aktion nun wirklich vielen Familien auf Lesbos helfen können“, sagt die Präsidentin des Rotaract-Clubs SWB Kerstin Tritschler. „Von Paketen mit selbst gestrickten Socken über Wolldecken und Hygieneartikeln war wirklich von allem etwas dabei, was gerade in der momentanen Situation und Jahreszeit von essenzieller Bedeutung vor Ort sein wird.“

Zuversicht und Hoffnung geschenkt

Ein Dankeschön des Rotaract-Clubs richtet sich an erster Stelle an alle, die sich an der Aktion beteiligt und fleißig Pakete gepackt haben. „Mit ihrem Engagement und dem somit gesetzten Zeichen der Nächstenliebe, gerade in dieser schwierigen Zeit, schenken die Spender damit besondere Zuversicht und Hoffnung“, betont Tritschler.

Kontaktlose Abgabe

Des Weiteren gelte der Dank des Rotaract-Clubs Familie Tritschler/Herdner, die eine kontaktlose Abgabe ermöglicht habe und kurzerhand deren Keller zur Sammelstelle umfunktionierte. Auch Geschäftsführer Achim Kammerer von der Firma Kammerer Gewindetechnik in Niederwasser sei man dankbar. Er habe einen Lastwagen zum Transport der Hilfsgüter nach Lörrach zur Verfügung gestellt.

„Mit großer Freude“ hätten die Hilfsgüter jetzt in Lörrach an die Organisation Gain Süd (Global Aid Network) übergeben werden können. „Diese übernimmt nun den direkten Transport nach Lesbos, sodass sicher gewährleistet werden kann, dass jedes einzelne Paket auch dort ankommt“, verspricht Tritschler. Sie ist dem Präsidenten des Rotary-Clubs Furtwangen-Triberg, Uwe Vollmer, auch zu Dank verpflichtet. Er hatte die Hilfsgüter nach Lörrach transportiert.

Infos im Internet:

http://www.schwarzwald-baar.rotaract.de