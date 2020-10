von Claudius Eberl

Mit Bauangelegenheiten befasste sich der Schonacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dem Baugesuch zur Erweiterung eines Balkons an einem Wohnhaus in der Bergstraße stimmte der Gemeinderat einhellig zu. Ein weiteres Baugesuch beschäftigte sich mit dem Neubau eines Wohnhauses im Alfred-Feudel-Weg. Hierzu hatte der Gemeinderat vor einiger Zeit eine Änderung des Bebauungsplanes Heldbauer Nord beschlossen.

Zur Rechtskraft des Bebauungsplanes fehlte es lediglich noch an der Bekanntmachung, welche aufgrund der notwendigen Waldumwandlungsgenehmigung gekoppelt war. Diese liege mittlerweile vor, somit kann die Rechtskraft in Kürze parallel zum Bauantragsverfahren bekannt gemacht werden. Beschlüsse des Rates waren diesbezüglich nicht mehr nötig.

Einige Befreiungen nötig

Zum Baugesuch selbst aber bedurfte es der Zustimmung einiger Befreiungen. So würde die Dachneigung um sechs Grad überschritten werden, die zulässige Kniestockhöhe um etwa 1,1 Meter. Außerdem ist der Einbau einer Dachgaube geplant, allerdings lässt der aktuelle Bebauungsplan keine Dachaufbauten und Gauben zu. Da im selben Gebiet bereits Befreiungen zu allen drei Themen gegeben wurden, sah die Gemeindeverwaltung hier keine Probleme. Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen der Verwaltung einstimmig zu.

Detailplan für Fassade

Bereits in der vorigen Sitzung hieß der Gemeinderat ein Baugesuch zum Anbau und Umbau eines bestehenden Wohnhauses in der Sommerbergstraße prinzipiell gut. Allerdings wollte man die zeichnerische Darstellung der Fassade etwas genauer haben. Diese lag nun vor. Das Gremium war mit den neuen Plänen, es ging vor allem um die Gestaltung der Fassade, einverstanden und genehmigte das Baugesuch.