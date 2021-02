Die Polizei beschreibt den Vorfall so: Eine junge, dunkelhaarige Frau fuhr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Triberger Straße mit einem roten Kleinwagen an einem haltenden Linienbus vorbei. Dabei streifte sie einen entgegenkommenden Opel am Außenspiegel.

Die 31-jährige Opel-Fahrerin hielt an, nicht jedoch die Fahrerin des roten Kleinwagens. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden am Opel in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zur Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 916071-0, zu melden.