Jens Löw, langjähriger Förster im Landkreis, ist seit dem 1. Dezember im Revier Schönenbach tätig und übernimmt dort die Beratung sowie Betreuung für den Privatwald. Er folgt in dieser Funktion Stefan Schultis, der fast ein Jahr im Bereich Schönenbach tätig war. Schultis wiederum ist ab dem 1. Dezember neuer Ansprechpartner für die Gemeinden Schonach und Schönwald. Neben dem Gemeindewald kümmert er sich auch um die Privatwälder in diesen Gemeindegebieten.

„Für mich ist das ein Heimspiel als Schonacher. Jetzt auch die Wälder in Schönwald und die meines Heimatortes betreuen zu dürfen, freut mich sehr“, sagt Schultis. „Die Kombination aus Gemeindewald und den Privatwäldern ist sehr abwechslungsreich und auch die Herausforderung, die ich suche.“ Zudem habe er in der Vertretungszeit bereits einige Privatwaldbesitzer in Schonach kennengelernt. Auch die Wälder rund um Schönwald seien ihm nicht unbekannt.

Neue alte Aufgabe

Jens Löw ist zwar neu im Gebiet um Schönenbach, jedoch schon langjährig auf den Waldflächen im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. „Ich bin froh über diese neue alte Aufgabe. Die Aufgaben sind mir vertraut und ich freue mich auf die neuen Waldflächen und Privatwaldbesitzenden“, sagt Löw. Er findet: „Ein Revier im Schwarzwald in toller Lage – da macht das Arbeiten Freude.“ Jens Löw hat sich zuletzt um den Privatwald in Bad Dürrheim und Tuningen gekümmert. Zusätzlich hatte er im Forstamt einen breit gefächerten Aufgabenbereich inne: von Naturschutzaufgaben bis hin zur Beratung im Bereich Förderung.