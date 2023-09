Ein altes Kinderspiel wird wieder Trend: Mit dem Steckenpferd zu spielen, im Fachbegriff Hobby-Horsing, ist „Sport auf allerhöchstem Niveau“, meint Fitnesstrainerin Claudia Dold aus Schonach. Der Zuspruch ist enorm.

Es gibt bereits Weltmeisterschaften in dieser Disziplin, weiß Dold. Diese werden jährlich in Finnland ausgetragen, einem Mekka für Steckenpferd-Reiter. Hobby-Horsing sei in Finnland so populär wie Fußball in Deutschland. Doch auch hierzulande findet das Steckenpferd immer mehr Anhänger, nicht nur unter Kindern.

Wie kam das Hobby-Horsing nach Schonach? Eine ihrer Töchter habe in einem Drogeriemarkt ein Steckenpferd gesehen, erzählt Claudia Dold. Das Spielen zuhause habe viel Freude gemacht und auch Nachbarskinder zum Mitmachen animiert. Die Begeisterung der Kinder hat die 35-jährige Claudia Dold angesteckt. Sie ist beim Gesundheitszentrum Burger als Fitnesstherapeutin tätig und erkannte die Vorteile des Hobby-Horsing. Spielerisch werden Koordination, Gleichgewicht, Ausdauer und Sprungkraft trainiert.

Im Juni war der Startschuss für das beim Gesundheitszentrum Burger angesiedelte Steckenpferd-Reiten. Von anfänglich fünf Kindern sei die Gruppe auf mittlerweile 22 Kinder angewachsen, die regelmäßig das neue Angebot, den „Blackforest Hobby-Horse Club“, besuchen. „Weil es so Spaß macht“, beschreibt Dold die Motivation der Kinder. Unterteilt werden sie in zwei Altersgruppen, die erste Gruppe für Vier- bis Siebenjährige, die andere ab sieben Jahren aufwärts. Je nach Alter werden beim Springreiten unterschiedlich hohe Hürden aufgestellt, die von 20 bis 90 Zentimetern reichen. Bei den Weltmeisterschaften in Finnland seien es Hürden von bis zu 1,40 Metern, die von den Jugendlichen genommen werden. Beim Hobby-Horsing in Schonach wird eine große Palette des Reitens praktiziert, auch Dressur und Figurenreiten. Aber auch unterschiedliche Schrittarten wie Trab und Galopp werden geübt.

Die Begeisterung fürs Hobby-Horsing zeige sich bei den Kindern auch an der Liebe zu ihrem Steckenpferd. Dieses erhalte einen Namen und werde gepflegt. Und gemeinsam geht es auch auf Reisen. Turniere werden besucht. Kürzlich haben einige der Kinder aus Schonach gemeinsam mit Kindern vom Hobby-Horse-Club Kaiserstuhl an der Eurocheval in Offenburg teilgenommen und mit ihren Steckenpferden eine Vorführung gegeben. Weitere Termine stehen an. So weist Dold auf eine Einladung zur Hengstparade in Marbach am Dienstag, 3. Oktober, hin.

Mit ihrem Engagement fürs Hobby-Horsing in Schonach bezeichnet sich Claudia Dold augenzwinkernd als Zugpferd: „Mir macht das selber total Spaß, wenn ich sehe, wieviel Freude die Kinder dabei haben.“