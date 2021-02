CDU-Landtagsabgeordneter Karl Rombach befindet sich auf seiner Abschiedstour durch die Gemeinden des Wahlkreises Villingen-Schwenningen, die er seit dem Jahr 2006 im Landtag von Baden-Württemberg vertritt. Nach 15 Jahren als Mandatsträger wird er am 14. März dieses Jahres nicht erneut für das Parlament kandidieren.

Viele Jahre Gemeinderatsmitglied und erster Bürgermeisterstellvertreter

So hat Rombach im Rahmen seiner Tour nun Bürgermeister Jörg Frey in seiner Heimatgemeinde Schonach getroffen. Rombach saß von 1981 bis 2009 im Gemeinderat und war viele Jahre auch erster Bürgermeisterstellvertreter im Luftkurort mit seinen rund 4000 Einwohnern im Nordwesten des Schwarzwald-Baar-Kreises.

„Stets zuverlässiger Ansprechpartner“

„In enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeleitung hat sich Rombach über die Jahre hinweg stets als zuverlässiger Ansprechpartner in Stuttgart den Belangen seines Heimatorts angenommen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Haus der Abgeordneten.

Aktiv um Fördermittel gekümmert

Zur Vollendung vieler städtebaulicher und infrastruktureller Maßnahmen habe sich Rombach in der Landespolitik stets aktiv um Fördermittel bemüht. 2010 erhielt die Gemeinde 200 000 Euro aus Landesmitteln für die Aufstockung laufender Sanierungsmaßnahmen im Ortskern, im Jahr darauf gab es noch einmal 150 000 Euro. Aus dem Sonderprogramm für die Erhaltung der Landstraßen flossen 2011 auch 250 000 Euro für die Bauwerk-Instandsetzung der L 109 zwischen Schonach und Oberprechtal in die Gemeinde. 2014 begann in Schonach der Breitbandausbau, auf 670 000 Euro aus Landesgeldern konnte dafür zurückgegriffen werden.

Viel Geld für den Naturschutz

Für den Naturschutz wurden 2006 rund 1,9 Millionen Euro im Gebiet um den Rohrhardsberg in ein Projekt für ein Schutzgebiet investiert, welches die Europäische Kommission zur Hälfte finanzierte.

Nordischer Skiweltcup für Schonach gesichert

Aufgrund seiner internationalen Bedeutung für den nordischen Skisport war auch der Leistungssport für Rombach ein prägendes Thema seiner Arbeit als Abgeordneter für Schonach. „Mithilfe der Schneesportkonzeption BW und der Unterstützung der CDU-Landtagsfraktion konnte das Überleben des nordischen Skiweltcups in Schonach auch über das Jahr 2009 hinaus gesichert werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Der Umbau der Langenwaldschanze konnte so mit Mitteln des Landes vollzogen werden.“ Auch habe sich Rombach erfolgreich für eine Förderung für die Sanierung der Freisportanlage der Schonacher Grundschule in Höhe von 19 000 Euro eingesetzt. Ebenso machte er sich für den Erhalt des Nachwuchsförderungsprogrammes „Jugend trainiert für Olympia“ stark.

„Enorme Nähe zu den Menschen in der Region“

Frey bedankte sich bei Rombach für dessen „außergewöhnlichen Einsatz“ zum Wohl der gesamten Region und seiner Heimatgemeinde. „Karl Rombach war und ist ein Mann mit enormer Nähe zu den Menschen in der Region, was nicht nur sein Engagement im Kreistag, sondern auch im Gemeinderat von Schonach zeigte.“ Frey wünsche Rombach alles Gute und vor allem eine stabile Gesundheit im Ruhestand.

Mit Freude vertrat Rombach eigenen Ausführungen zufolge seinen Heimatort im Landtag. Er hofft, dass die Wähler seinem Nachfolgekandidaten im Wahlkreis 54, Raphael Rabe, ebenso die Chance hierzu ermöglichen.