Das konkreter werdende Projekt einer Sozialraumimmobilie mit betreutem Wohnen und Tagespflege in Schonach sprach Bürgermeister Jörg Frey bei der Einwohnerversammlung im Haus des Gastes an. Neben größtenteils positiven Rückmeldungen gab es Bedenken hinsichtlich der Parkplätze.

Bei Gesprächen mit älteren Mitbürgern sei ihm das Defizit bei Pflege und Betreuung immer wieder vor Augen geführt worden, so Frey. Trotz des Pflegeheims in Triberg und eines neuen Angebots in Schönwald sei der Bedarf nach barrierefreien Wohnungen und Tagespflege weiter da, vor allem auch wegen explodierender Kosten für stationäre Pflege.

Verwaltung und Gemeinderat waren sich laut Frey schon lange einig, ein solches Projekt scheiterte bisher aber an verfügbaren Grundstücken in Ortsmitte. Das sei nötig, damit ältere Mitbürger weiterhin am Dorfleben teilhaben können. Nun aber konnte die Gemeinde die Anwesen der ehemaligen Strohhutfabrik und der einstigen Bäckerei Koch erwerben, was kurze Wege zu Bäcker, Metzger, Banken, Kirche oder Rathaus bedeutet. Das war laut Frey nicht einfach, erforderte wegen des Denkmalschutzes der Fabrik Sauter „viele Jahre des Ringens“. Für die historischen Geräte der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter habe man eine Lösung beim Gebäude Sperl gefunden.

Das neue Projekt soll mit dem Investor FWD aus Dossenheim trotz „exorbitanter Preissteigerungen“ im Baubereich entstehen, erläuterte Frey. Geplant ist ein Gebäude mit vier Stockwerken, von denen zwei im Erdreich verschwinden, sowie barrierefreien Wohnungen und Zugang zum Kurpark. Weitere Nutzungen werden geprüft, dabei sind wegfallende Bundesförderungen sowie gestiegene Preise und Zinsen ein Hindernis. Eine Tiefgarage sei nicht machbar. Parkplätze könnten an der Stelle des alten Rathauses oder an der Sporthalle entstehen.

Laut Barbara Kuner, tätig bei der raumschaftlichen Sozialstation St. Marien in Triberg, ist die Tagespflege in Schönwald immer gut besucht. Für manche älteren Leute sei es aber schwierig, bis sie vor Ort seien. Deshalb sei die geplante Einrichtung in Schonach sehr sinnvoll, zumal auch betagte Menschen gern in den Kurpark gingen.

Auch betreutes Wohnen sei wichtig, viele Leute seien bereit, die von Frey genannten Beträge, zum Beispiel 250 000 Euro für 50 Quadratmeter, zu zahlen. Es werde sicher Leute geben, die so etwas als Geldanlage kaufen und weitervermieten, meinte Frey. Raphael D‘Avis nannte eine Kaltmiete von bis zu 1300 Euro realistisch. Der Bedarf sei riesig.

„Äußerst kritisch“ sah Christian Herr die geplanten Parkplätze, da Menschen Autos bräuchten. D‘Avis sah ein „riesiges Problem“ darin, dass Senioren im Winter das Auto freischaufeln müssten. Frey versprach, über die weiteren Beratungen zu berichten.