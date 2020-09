Schonach/Schönwald vor 3 Stunden

Senioren bekommen jetzt Besuch vom Landratsamt – vorerst aber nur die in Schonach und Schönwald

Das Landratsamt hat jetzt am Nordrand des Kreisgebietes einen Versuchsballon gestartet. Der Pflegestützpunkt will Senioren in Schonach und Schönwald daheim über Angebote informieren.