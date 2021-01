Zum traditionellen Neujahrsempfang hatte die Gemeinde Schonach stets am 1. Januar in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Dieses Jahr musste die Gemeindeverwaltung erstmals von der lang gepflegten Tradition abrücken. „Die Beschränkungen aus der Corona-Verordnung, dass wir von allem im privaten und gesellschaftlichen Bereich die persönlichen Kontakte reduzieren müssen, erfordern dieses Handeln“, informieren Bürgermeister Jörg Frey und seine Stellvertreterin Silke Burger in einem Schreiben an die stets geladenen Gäste.

Persönlich bedauern Frey und Burger die Absage sehr, denn der Neujahrsempfang sei immer auch eine wunderbare Möglichkeit, den politisch verantwortlichen Gemeinderats- und Pfarrgemeindratsmitgliedern sowie allen, die im Ehrenamt Verantwortung zeigen und Großartiges für die Gesellschaft leisten, zu danken.

„Wir möchten deshalb auf diesem Weg zum Ausdruck bringen, dass es uns bewusst ist, dass Sie alle durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 erheblich betroffen waren und doch gezeigt haben, dass durch gemeinsames persönliches Engagement auch in den Vereinen und in einem guten Miteinander die Gesellschaft erhalten werden kann“, betonen Frey und Burger in ihrem Schreiben. Sie bringen auch ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass möglichst im ersten Halbjahr 2021 die Folgen der Corona-Pandemie so weit eingedämmt werden können, „dass alle wieder ein halbwegs normales Leben führen können.“

Nicht nur die Einschränkungen im täglichen Leben, sondern auch die gesellschaftlichen Kontakte, der Austausch miteinander und vor allem auch die Vereinsaktivitäten haben laut Frey und Burger massiv gelitten. Es habe sich aber auch gezeigt, wie wichtig die Arbeit der örtlichen Vereine zum Wohl der Gesellschaft sei und wie sehr alle diese vermissen. „Hoffen wir deshalb , dass das Jahr 2021 uns die Gelegenheit eines Neuanfangs bietet und wir alle frohgelaunt und voller Zuversicht die neuen Chancen auch nutzen können“, schreiben Frey und Burger weiter.

„Verbinden möchten wir dies mit einem Dank an alle, an ihr Verständnis und hoffen, dass Sie mit großer Motivation und Begeisterung an die Aufgaben im Jahr 2021 herangehen, die aus unserer Sicht vor allem darin bestehen, das gesellschaftliche Leben wieder zu erwecken, das Miteinander in verstärkter Form zu pflegen und somit unsere Gesellschaft ein großes Stück mit Gemeinsamkeit voranzubringen“, wenden sich der Bürgermeister und seine Stellvertreterin an die Adressierten. Wenn jeder seinen Teil dazu beitrage, werde das auch gelingen.

Frey ist sich zudem sicher, „dass die begeisterungsfähigen Schonacher, sobald es die Corona-Regeln erlauben, wieder rauschende Feste miteinander feiern und die Zeit auch miteinander genießen werden“.