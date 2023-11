Mit dem gewohnt sperrigen Motto „Großes Fäscht an alle Ecke, mir fiere 150 Johr Batzewecke “ verraten die Schonacher Narren, dass sie die Fasnet 2024 zur Jubiläumsparty machen wollen. Nun wurde die Saison eröffnet.

„Do kasch meckere“ – aber nicht am Wetter, zumindest nicht bei der Proklamation der diesjährigen Fasnet durch Geißenmeckerer und Narrenrat in Schonach. In der Raumschaft sind sie die Einzigen, die das am 11. November um 11.11 Uhr tun, bedingt durch die Zugehörigkeit zum Verband Oberrheinischer Narrenzünfte.

Kaum hatte Peter Gehring mit leichter Verspätung wegen einer Fehlzündung die obligatorischen Salutschüsse abgefeuert, begann bei Kaiserwetter die Proklamation der neuen Fasnet durch Oberzunftmeister Jonny Kienzler von der Treppe des Hotels „Rebstock“. Eine erfreulich große Menschenmenge, bedingt auch durch den Samstag, hatte sich eingefunden, einschließlich Bürgermeister Jörg Frey. Ein geradezu „allerheiligster Feiertag“ sei der 11. November für die Schonacher Narren, betonte der Ozumei.

Wieder bereicherten als Batzewecke-Ordensträger die üblichen Verdächtigen Gallus Strobel, sein Stellvertreter Reinhard Storz sowie „de Rote Buur“ Lukas Duffner den Fasnetstart mit ihrer Anwesenheit. Dazu hatte sich auch wieder Hochwürden Andreas Treuer eingefunden. Von der benachbarten Oberstadt Triberg war „Pfiffer III.“ anwesend.

Kienzler richtete seine Blicke schon auf die Feste anlässlich des Jubiläums: Nach dem Fasnetstart der benachbarten Zünfte, diesmal wohl am 6. Januar in Nußbach, gehe es Schlag auf Schlag weiter: Bereits am 13. Januar sei ein kleines, feines, eintägiges Narrentreffen mit etwa 20 Zünften geplant, mit Umzug und Narrendorf. „Bei Einbruch der Dämmerung wird es eine Überraschung geben im Narrendorf“, versprach der Oberzunftmeister. Am 3. Februar sei dann bereits der Zunftabend, danach geht es ab dem Schmotzigen Dunschdig in die heiße Phase der Fasnet. Kienzler stellte auch den diesjährigen Schwarzen Geißenmecker vor: Lukas Mathias hatte sich beworben, um seinen verstorbenen Großvater Helmut Weisser stolz zu machen.

Am Ende gab es vor der Lieblingsspeise von Bürgermeister Jörg Frey, der Metzelsupp‘ und Schlachtplatte, noch Ehrungen. Eigentlich sei es mehr eine Verabschiedung, denn nach 31 Jahren als Zeugwart hört Gerhard Schmidt auf – er und seine Frau Margret werden ersetzt durch Jürgen „Jogi“ Fehrenbach und Matthias „Matze“ Dold. Im Anschluss wurde eine der berüchtigten Ausfahrten angeboten, die in den schwäbischen Schwarzwald führte.