Der FC Schonach zog Bilanz – es war ein vielschichtiges Jahr, das hinter dem Verein liegt. Das berichten die Fußballer in einer Pressemitteilung. Im Vereinsheim Volltreffer war es Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen. Schriftführer Jonas Schneider berichtete über das zurückliegende Jahr mit vielen Aktionen. Beispielsweise habe man vier Tage lang das Kurhaus bewirtet, die Vorstandschaft bewirtete außerdem auch bei der zweiten Weißen Nacht in Schonach.

Georg Nock berichtete als Kassierer über die Einnahmen und Ausgaben in der vergangenen Saison. Erfreulich war, dass sich der Schuldenstand weiterhin verringerte. Mit dem Vereinsheim hat der Verein zum Glück eine sichere Einnahmequelle, da diese Lokalität auch für Geburtstage und sonstige Feiern gebucht wird – was wiederum den Finanzen des Vereins hilft.

Mark Lange stellte als Jugendleiter den Bericht der Jugendmannschaften vor. Der Zuwachs ist gerade bei den Jüngsten hervorragend. Der Erfolg der B-Jugend – Meister in der Kreisliga, Trainer: Oliver Sickinger und Josef Spath – war der Höhepunkt der Jugendmannschaften in der vergangenen Saison. Außerdem gab Mark Lange einen Ausblick auf die laufende Saison 2023/24, für die man mit dem FC Furtwangen einen weiteren Spielgemeisnchafts-Partner für die A-Jugend aufgenommen hat.

Adrian Disch berichtete über die vergangene Saison der aktiven Mannschaften. Am Ende der Saison stand bedauerlicherweise der Abstieg in die Kreisliga A fest. Dennoch sei man vom Konzept der Trainer und dem Zusammenhalt in der Mannschaft überzeugt und blicke positiv in die Zukunft.

AH-Turnier schon im Mai

Frank Joos berichtete als Vertreter der Alten Herren über Turniere, Spiele und Ausflüge. Nächstes Jahr findet das alljährliche AH-Turnier des FC Schonach nicht wie gewohnt am ersten Septemberwochenende statt, sondern am 11. Mai, da zu diesem Zeitpunkt auch das Jubiläums-Feuerwehrfest ist.

Julika Reiner hatte als erste Vorsitzende aus sportlicher Sicht kein leichtes erstes Jahr. Sie gab über geplante Projekte einen kleinen Überblick. Unter anderem wird auf dem Dach des Vereinsheims eine Photovoltaik-Anlage errichtet und die Flutlichtanlage soll auf LED umgestellt werden.

Die Umstrukturierung bei den FClern geht voran, das Vorstandsteam wird weiter verjüngt. Björn Schneider wurde als aktiver Beirat in die Vorstandschaft gewählt. Markus Wisser (zweiter Vorsitzender), Mark Lange (Jugendleiter) und Reinhold Herr (passiver Beirat) wurden für zwei weitere Jahre in ihrem Amt gewählt.

Auszeichnungen gab es ebenfalls. Geehrt wurden für 100 Spiele Nicolas Hopf, Tobias Bechtold, Robin Burger, Mario Wisser, Dominik Wölfle; 200 Spiele: Yannick Kienzler; 300 Spiele: Luca Timm; 400 Spiele: Niklas Ketterer.