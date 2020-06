von Claudius Eberl

Schonach tritt der Initiative Motorradlärm bei. Der Gemeinderat fällte diese Entscheidung bei zwei

Gegenstimmen. Die Verwaltung hatte diesen Schritt dem Gremium in der jüngsten Sitzung vorgeschlagen. Der Lärm von Motorradfahrern beschäftigt die Anwohner attraktiver Strecken im ganzen Schwarzwald – auch in Schonach. Vor allem die von Elzach her kommende Landesstraße 109 und die Kreisstraße 5751 zwischen Schonach und Schönwald sind stark betroffen.

Die Schonacher Gemeindeverwaltung schlug dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung nun vor, der Initiative Motorradlärm beizutreten. Der Motorradverkehr habe deutlich zugenommen, erläuterte Bürgermeister Jörg Frey. Unerfreuliche Nebenwirkung: teilweise enorme Tempoüberschreitungen, aber auch sehr viel Lärm. „Vor allem am Rohrhardsberg ist dies deutlich zu spüren, vor allem zu hören.“

Frey stellte fest, dass der Beitritt zur Initiative kein Generalangriff auf die Biker sein solle, aber diejenigen, die die Straßen befahren, sollten sich auch an die Regeln halten. Vermehrte Kontrollen hätten schon ein bisschen beigetragen, allerdings „müssen wir uns im Klaren sein, dass es im Kreis noch andere attraktive Strecken gibt, die nach Kontrollen rufen“.

Der Beitritt zur Initiative solle mehr Gehör bei Behörden und Herstellern verschaffen, um damit Einfluss auf Lärm und Tempo zu haben. Die Initiative, erklärte Frey, fordere, dass Motorräder leiser sein müssen beziehungsweise leiser gefahren werden sollen, und dass rücksichtsloses Fahren deutliche Folgen haben muss. Frey machte aber auch deutlich, dass man keine generellen Fahrverbote auf den betroffenen Strecken in Schonach haben wolle. „Die Motorradfahrer sind auch ein Wirtschaftsfaktor, lassen auch bei uns viel Geld liegen.“ Viele zeigten zudem, dass es rücksichtsvoller gehe, so Frey.

Es gelte, einen klugen Weg zu finden. Seiner Meinung nach seien vor allem mehr Kontrollen zielführend. „An die Vernunft appellieren zeigt selten Erfolg, leider geht es nur über den Geldbeutel.“ Ob man mit der Initiative Erfolg habe, werde sich zeigen, so Frey. „Aber die Sache hat ganz klein angefangen, jetzt sind schon knapp 100 Gemeinden und Landkreise aus dem Land vertreten.“

Die Frage nach den Kosten für einen Beitritt beantwortete Frey mit: „Das kostet gar nichts.“ Der Bürgermeister hielt schließlich fest, dass man der Initiative beitreten, sich gleichzeitig aber auch um noch mehr Kontrollen, speziell am Rohrhardsberg bemühen wolle.

So wurde vorab debattiert