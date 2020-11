Es gibt 1000 Bäume für 1000 Kommunen – und Schonach und Schönwald sind ein Teil davon. Bereits Ende 2019 hat der Gemeindetag Baden-Württemberg die Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ ausgerufen. Diese stieß bei den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg auf sehr großes und positives Echo.

Auch Schonach und Schönwald haben sich beteiligt und jeweils 1000 Pflanzen zur Verfügung gestellt. Ursprünglich war geplant, diese Bäume schon im Frühjahr zu setzen. Auf Grund der großen Trockenheit zu dieser Zeit und des ersten Corona-Lockdowns musste die Maßnahme jedoch auf den Herbst verschoben werden. Die Gemeinden Schonach und Schönwald, vertreten durch Bürgermeister Jörg Frey und Bürgermeister Christian Wörpel, waren sich einig, dass dies eine tolle Aktion sei, die dem Klimaschutz und auch den Grundstückseigentümern helfe, heißt es in einer Pressemittelung zur Pflanzaktion.

Anderer Ansatz

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, die diese Bäume auf ihren Grundstücken gepflanzt haben, waren die Gemeinden Schonach und Schönwald der Ansicht, dass es sinnvoll sei, die privaten durch Käferbefall oder Sturmholz betroffenen Grundstückseigentümer mit ins Boot zu nehmen. Diese konnten sich bewerben. Eine interne Kommission hat dann in beiden Gemeinden entschieden, dass die Bäume in Schonach auf zehn betroffene Privatwaldbesitzer und in Schönwald auf zwölf betroffene Privatwaldbesitzer verteilt werden.

Übergabe mit einer Bitte

Die Privatwaldbesitzer haben jetzt von Bürgermeister Jörg Frey und Bürgermeister Christian Wörpel, der zuständigen Gemeindeförsterin Marisa Schwenninger und des Gemeindeförsters Stefan Schultis ihre jeweiligen Jungpflanzen erhalten. Das war verbunden mit der Bitte, diese schnellstmöglich in die betroffenen Waldflächen einzupflanzen. Es gab jeweils ein Pflanzenpaket aus Waldkiefern, Douglasien, Weißtannen, Stieleichen, Rotbuchen, Feldahorn und Robinien.

Gutes Miteinander

Bei der Übergabe bekräftigte Christian Wörpel seine Freude darüber, dass es eine gemeinsame Aktion von Schonach und Schönwald sei, die auch das gute Miteinander der Gemeinden und der Bürger verdeutliche. Eigentlich, sagte Bürgermeister Jörg Frey, sei es Ziel gewesen, mit Schülern der Dom-Clemente-Schule und der Grundschule aus Schönwald die Pflanzen zu setzen. Das aber lasse die Corona-Situation momentan nicht zu.

Marisa Schwenninger vom Landratsamt Schwarzwald-Baar hat die Aktion als zuständige Gemeindeförsterin begleitet. Sie freue sich über die Artenvielfalt, die nun neu in den Wäldern um Schonach und Schönwald entstehe. Stefan Schultis, der künftig der Gemeindeförster von Schonach und Schönwald sein wird, hat ebenfalls seine Hilfe angeboten, beratend bei der Pflanzung und beim Verbissschutz tätig zu sein. Auch die Privatwaldbesitzer zeigten sich sehr erfreut über diese Aktion.