von Claudius Eberl

Der Wohnmobil-Stellplatz im Schonacher Obertal erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nun wurde im Gemeinderat ein neues Kostenkonzept behandelt. Der Gemeinderat stimmte einheitlich der Erhöhung der Gebühren auf zwölf Euro zu.

Einbruch nach Anstieg

Waren es im Jahr 2017 noch 2848 gezählte Übernachtungen, stieg die Zahl anno 2018 auf 3176 und im vergangenen Jahr auf 3624 Gästenächte. 2020 liegt sie – auch coronabedingt – bis Mai bei nur 346 Übernachtungen.

Recht günstig seien zudem die Gebühren, stellte Petra Hettich (FWV) in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Damit stieß sie bei der Gemeindeverwaltung auf offene Ohren, die legte nun in der jüngsten Sitzung ein neues Kostenkonzept vor.

Schonach ist zu günstig

Aktuell kostet der Platz pro Reisemobil und Tag inklusive der Konus-Karte sieben Euro. Strom, Wasser und Abwasser werden separat abgerechnet, dafür gibt es Wertmünzen. Die Verwaltung hatte nun die Gebühren einiger umliegender Stellplätze verglichen, Schonach liegt hier tatsächlich weit hinten.

Dem Gemeinderat wurde daher vorgeschlagen, die Gebühren auf zwölf Euro zu erhöhen. Der Kostenersatz für die Anmeldung beim Hotel „Rebstock“ beziehungsweise „Birgit‘s Bistro“ soll von zwei auf drei Euro steigen.

Drahtloses Netz und Kartenzahlung

Bernd Kaltenbach (FWV) fragte an, ob den auf dem Stellplatz der Internetzugang per WLAN angeboten würde. Auch sollte man überlegen, den vorhandenen Automaten für die Wertmünzen bei einer anstehenden Ersatzbeschaffung gleich auf Kartenzahlung umzurüsten.

Bürgermeister Jörg Frey sagte, dass aktuell kein WLAN angeboten werde. „Das Kabel liegt in der Obertalstraße, man müsste ein wenig graben, dann könnte man das anbieten.“ Auch über den Kassenautomaten sei schon nachgedacht und Kosten seien angefragt worden. „Die sind aber recht hoch. Haben wir die Zahlen, werden wir sie Ihnen vorlegen.“ Zum Betrieb wäre dann auch Breitband-Anschluss nötig, sodass dies in einem Zuge erledigt werden könne. Lukas Spath (FWV) regte an, sich aber über das WLAN schon möglichst zeitnah Gedanken zu machen. Frey sagte zu, den Netzbetreiber über die Möglichkeiten zu befragen.