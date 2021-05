von Claudius Eberl

Im Zuge der Haushaltsberatungen sicherte die Gemeindeverwaltung Schonach dem Gemeinderat zu, bei einer Verbesserung der Haushaltslage die gekürzten Aufwendungen über einen Nachtragshaushalt doch noch auf den Weg zu bringen. Mittlerweile lassen die eingegangenen Gewerbeveranlagungen dies zu.

Statt 1,2 Millionen sollen es zwei Millionen Euro werden

Es kann aktuell mit einem Gewerbesteueraufkommen von fast zwei Millionen Euro gerechnet werden. Geplant waren 1,2 Millionen Euro. Die Gemeindeverwaltung legte dem Gemeinderat nun in jüngster Sitzung einen Nachtragshaushalt vor. Auch der Beschluss des Gemeinderats, ein bisher nicht im Haushaltsplan vorgesehenes Waldgrundstück zu erwerben, was Ausgaben in nicht unbedeutender Höhe bedeutet, machen eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 außerdem nötig.

Trotzdem vorsichtig geplant

Kämmerer Steffen Dold stellte die Zahlen vor. Seitens des Ergebnishaushalts sollen in die Erträge nun die Zuschüsse in Höhe von 11 000 Euro für die Bundesförderung der Energie-Agentur, die Erstattung des Bebauungsplans Mühleberg-Klinik Sonnenberg (8000 Euro) und vor allem ein Plus von 600 000 Euro aus den Gewerbesteuern einfließen. Die Gewerbesteuer, so Dold, habe man vorsichtig mit nun 1,8 Millionen Euro geplant, auch wenn die aktuellen Zahlen eher auf zwei Millionen schließen lassen. „So haben wir noch einen Puffer.“

Schonach Trotz aller Anstrengungen: Bis zum Haushaltsausgleich fehlen in Schonach immer noch 623.500 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Geld für Straßenunterhalt

Die Ausgaben steigen um 240 000 Euro, unter anderem kommen hier 17 000 Euro für Fokusberatung der Energieagentur dazu, 40 000 Euro für das Corona-Testzentrum, erhöht hat man die Ansätze für den Straßenunterhalt (plus 80 000 Euro) und Kanalunterhalt (plus 10 000 Euro). Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt sinkt trotz der höheren Ausgaben um 379 000 auf nunmehr 244 500 Euro.

Abschreibungen wohl zu hoch angesetzt

Da voraussichtlich auch die Abschreibungen um rund 10 000 Euro zu hoch angesetzt worden sind und man angesichts der aktuellen Zahlen mit rund zwei Millionen Euro Gewerbesteuer, statt der nun angesetzten 1,8 Millionen Euro, rechnen kann, könnte im allerbesten Falle hier am Ende sogar ein positives Ergebnis stehen.

Auf der Einkaufsliste: drei Bauplätze und mehr Bauhof-Fläche

Im Finanzhaushalt plant man nun Investitionen in Höhe von 2 245 700 Euro ein, ein Plus von 601 000 Euro. Unter anderem sollen 275 000 Euro für drei voll erschlossene Bauplätze, die der Gemeinde kurzfristig angeboten wurden, ausgegeben werden. 105 000 Euro sollen für Erwerb von zusätzlicher Bauhoffläche aufgewendet werden. Doch auch hier: Trotz höherer Investitionen kann man dank der auch höheren Einnahmen im Ergebnishaushalt die Darlehensaufnahme um 65 000 auf nun 845 000 Euro senken.

Radikale Änderung der Lage

Sehr erstaunt sei er angesichts der radikalen Änderung der finanziellen Lage, erklärte Dold dem Gremium. Aber er warnte zugleich, dass sich die Situation genauso schnell wieder ins Negative ändern könnte. Die Aufsichtsbehörden, so informierte der Kämmerer weiter, hätten zwar angesichts der höheren Investitionen Kritik geübt, dennoch aber Zustimmung zum Nachtragshaushalt signalisiert.

Petra Hettich (FW) meinte, dass die nun angesetzten 120 000 Euro für den Straßenunterhalt etwas hoch gegriffen seien. Bürgermeister Jörg Frey merkte an, das hier auch die 30 000 Euro für die Bankettpflege am Grubweg eingerechnet seien, „die können wir natürlich separat ausweisen“.

Was ist mit dem Seifenberg?

Herbert Rombach (CDU) griff ein Anliegen der Offenen Grünen Liste (OGL) auf und forderte, dass man angesichts der höheren Einnahmen das Umlageverfahren für den Seifenberg in die Wege leiten sollte. „Das ist meines Erachtens wichtiger als die Energieberatungen.“ Frey bremste: Das Umlageverfahren alleine reiche hier nicht aus, es müsse auch ein Bebauungsplanverfahren in die Wege geleitet werden. Dafür aber, so warnte er, habe man seitens der Verwaltung keine Kapazitäten. Ortsbaumeister Ansgar Paul und seine Mitarbeiter hätten aktuell mit der Planung des Waldkindergartens, vor allem aber mit den Planungen für das Glasfaserkabel im Außenbereich, „mehr als genug zu tun“. Mehrarbeit würden auch die Energieberatungen für den Ortsbaumeister bedeuten. Deshalb bat Frey an dieser Stelle, diese aus dem Entwurf des Nachtragshaushalts zu streichen.

Grundsteuer könnte wieder gesenkt werden

Lukas Spath (FW) wies darauf hin, dass der Gemeinderat bei der beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer angedacht hatte, diese bei einer besseren Finanzlage wieder zu kürzen. Frey erinnerte sich daran, verwies aber darauf, dass eine Zurückführung der Grundsteuer erst zum kommenden Jahr wirksam werden kann. „Wenn Sie das wollen, machen wir das, denn Sie sind Herr des Verfahrens“, merkte der Bürgermeister an.

Rombach mahnte, trotz aller positiven Nachrichten die bei den Haushaltsberatungen besprochene Strukturdebatte unbedingt in Angriff zu nehmen. Dem stimmte Frey zu. „Das halte ich ebenfalls für sehr wichtig, die kommt auf jeden Fall.“

Am Ende beschloss das Gremium den Nachtragshaushalt einstimmig, wobei man die Kosten für die Energieberatung und ergo auch die Zuschüsse dafür strich.