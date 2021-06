von Claudius Eberl

In Schonach wurde symbolisch der erste Spatenstich für den dritten Bauabschnitt zum Ausbau des Glasfasernetzes vollzogen. Dieser Bauabschnitt widmet sich nun voll und ganz dem Außenbereich. Bürgermeister Jörg Frey begrüßte die Beteiligten in der Turntalstraße beim Abzweig auf den Eschenbühl. Bis dorthin wurde das Glasfaserkabel bereits gelegt, nun geht es weiter das Turntal hoch.

Digitales Niemandsland

Frey gab einen kurzen Rückblick auf die Geschichte des Breitbandausbaus in Schonach, betonte, dass dort vor einigen Jahren noch digitales Niemandsland war. Das Ortszentrum sei mittlerweile sehr gut versorgt, nun fehle es an den Außenbezirken, so Frey.

Da kam das Förderprogramm von Bund und Land, das den Ausbau diesbezüglich unterstützt, genau richtig. Fünf Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren verbaut werden, der Großteil davon sind Fördermittel. „Das ist ein Riesenbrocken für die Gemeinde, die eigentlich insgesamt ein Budget von acht bis zehn Millionen hat“, betonte der Bürgermeister. Er dankte allen Beteiligten für die Unterstützung und die unkomplizierte und schnelle Art und Weise der Umsetzung. „Das hat alles Klasse funktioniert“, lobte Frey.

Offizielle Vertreter beim Spatenstich Gekommen waren Joao Brown und Sarah Heckmann von der atene KOM, der hoheitliche Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Josef Altmann von der durchführenden Firma KTS, Gerd Scheuermann vom Ingenieurbüro SBK, Heiko Zorn vom Zweckverband Breitband des Landkreises und Schonachs Ortsbaumeister Ansgar Paul.