Rita Feiß‘ Lebensweg nicht gerade einfach, denn in ihrer Kindheit und Jugend erlebte sie die Hitlerzeit und den Zweiten Weltkrieg mit. Am 21. Mai 1931 wurde sie in ihrem Elternhaus am Schonacher Grubweg als zweites von fünf Kindern des Ehepaars Dold geboren. In ihrer Schulzeit gab es öfters Bombenalarm in der Volksschule, dann mussten die Kinder und Jugendlichen in den Keller flüchten. Neben der Schule musste Rita Dold noch als Hirtenmädchen im Schonacher Ortsteil Holz die Kühe hüten.

Nach der Schulentlassung 1945 begann sie in ihrem Heimatort als Dienstmädchen zu arbeiten. So lautete damals die Berufsbezeichnung für junge Mädchen, die in einem Haushalt tätig waren. „Ich war fünf Jahre lang in verschiedenen Familien, um den Frauen bei der Hausarbeit zu helfen“, berichtet die Jubilarin. Längere Zeit musste sie auch eine kranke Mutter vertreten, die oft in der Klinik war.

Auf der Arbeit funkt es

Ab dem 20. Lebensjahr arbeitete Rita Dold in der Firma Burger. Nach einiger Zeit lernte sie in ihrer Arbeitsstelle ihren späteren Ehemann Paul Feiß kennen. Das junge Paar heiratete 1957 in der Schonacher Kirche St. Urban. Der Ehe entstammen zwei Töchter. Die Familie wohnte zunächst am Sommerberg zur Miete, später wurde ein Haus in der Albrecht-Dürer-Straße gebaut. Als die Kinder größer waren, arbeitete die junge Mutter wieder in Teilzeit.

Ein großer Schicksalsschlag war für Rita Feiß der Tod ihres Mannes im Jahre 1990. Schon seit 30 Jahren ist sie nun Witwe, den Mut verlor sie aber nicht. Mit 60 Jahren machte sie den Führerschein, damit sie mobil sein konnte. Rita Feiß engagierte sich ehrenamtlich. In der katholischen Kirche war sie 15 Jahre als Lektorin und Kommunionhelferin tätig und im Bibelkreis war sie aktives Mitglied bis zur Corona-Pause. Nun freut sich die Jubilarin auf die heutige Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen, bei der ihr die beiden Töchter Germana und Martina ebenso gratulieren können, wie ihre vier Enkelkinder.

Bunte Socken gegen Corona

Das Stricken ist ihre Lieblingsbeschäftigung und darum gründete sie einen Handarbeitskreis, der sich länger als drei Jahrzehnte regelmäßig traf, um zu sticken, zu häkeln und zu stricken. „In der Corona-Zeit kann man ja nichts unternehmen, aber jetzt stricke ich halt allein“, sagt Feiß und zeigt stolz bunte Socken, die sie zuletzt hergestellt hat.